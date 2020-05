Jan Komasa: Serial na podstawie "Hejtera"

Jan Komasa i Jerzy Kapuściński, czyli reżyser i producent filmu "Sala samobójców. Hejter", a także gwiazda obrazu - Vanessa Aleksander, byli we wtorek, 12 maja, gośćmi relacji na żywo, prowadzonej na profilu facebookowym TVN Discovery Talents. Zapowiedzieli, że ich ostatnia produkcja powróci do kin po kwarantannie. Zdradzili też, że mają pomysł zrealizowania serialu na podstawie "Hejtera".

Jan Komasa i Jerzy Kapuściński byli pytani między innymi o to, jak będzie wyglądała dystrybucja ich ostatniego dzieła po zluzowaniu obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią. Film "Sala samobójców. Hejter" miał swoją premierę 6 marca, a po sześciu dniach kina zostały zamknięte z powodu koronawirusa. Dziś można go obejrzeć na platformach VOD. "Planowaliśmy, że będzie na ekranach 4-6 tygodni, pandemia zmusiła nas do znalezienia wyjścia, ale film wróci do kin" - zapowiedział Jerzy Kapuściński. I dodał: "Mam nadzieję, że ci, którzy obejrzeli go w domach, obejrzą go jeszcze w kinie, bo wszystkie te elementy, które tworzą magię kina, jak np. dźwięk, zostały stworzone do oglądania w kinie".



Producent zdradził również, że trwają już rozmowy dotyczące zagranicznej dystrybucji filmu. "Internet otworzył nowe pole do życia filmu za granicą, liczymy też na festiwale. Ograniczenia to wszystko opóźniają, ale jeszcze w tym miesiącu będziemy wiedzieć, gdzie i kiedy film będzie dostępny w Polsce i za granicą. Planujemy, jak najszerszy obieg filmu za granicą, wykorzystując też nowe możliwości, do których zmusiła nas pandemia" - powiedział producent.

Z kolei Jan Komasa zdradził, że chciałby zrealizować serial na podstawie drugiej części "Sali samobójców". "Scenariusz jest tak wielopoziomowy, że można by pomyśleć o czymś takim, w limitowanej ilości odcinków. Zawsze kiedy myślę o sprowadzeniu filmu do dwóch godzin, to myślę o jakimś odarciu. Sama postać Gabi mogłaby być główną bohaterką takiego serialu, bo jest symbolem pokolenia, o którym mówi się patointeligencja" - powiedział reżyser.

Komasa uważa, że dobrym tematem na serial byłby również wątek związany z kulisami kampanii politycznej. "To byłoby fascynujące bez względu na opcję polityczną. Pokazał to już serial 'House of Cards'" - stwierdził Jan Komasa.

Artysta powiedział też, że nie wyklucza, iż w przyszłości zrealizuje serial familijny. "Chciałbym zrobić taki umilacz, dotarło do mnie, że fajnie byłoby zrobić coś dla szerszego spektrum widowni, również dla tej młodszej" - podsumował reżyser.