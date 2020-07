Jan Jakub Kolski wraca na plan. O czym będzie film "Republika dzieci"?

W drugiej połowie sierpnia ma rozpocząć się kolejny etap prac na planie filmu "Republika dzieci" w reżyserii Jana Jakuba Kolskiego. Już teraz rozpoczęły się przygotowania do nagrywania zdjęć - przymiarki kostiumów, próby charakteryzacji, tworzenie scenografii i rekwizytów. O wznowieniu prac poinformował Polski Instytut Sztuki Filmowej.

"Nowy film pomyślany jest jako radosna baśń dla dzieci i dorosłych" - mówi Jan Jakub Kolski AKPA

Prace nad filmem "Republika dzieci" zostały wstrzymane w marcu z powodu pandemii COVID-19. Wcześniej, bo w grudniu, w Tarnawie odbył się pierwszy etap zdjęć do filmu, w którym wzięli udział Łukasz Simlat i Piotr Żurawski.

Oprócz nich w filmie Kolskiego wystąpią również Andrzej Grabowski, Grzegorz Damięcki, Grażyna Błęcka-Kolska, Karolina Rzepa, Sebastian Stankiewicz, Artur Krajewski, Marian Opania, Wojciech Mecwaldowski i Krzysztof Globisz.

Zimą 1903 roku z obrazów Jacka Malczewskiego ucieka gromada namalowanych przez mistrza postaci. Fauny, chimery, utopce, rusałki i inne fantastyczne istoty przenoszą się do krainy zwanej Mszarami i mieszkają tam do czasów współczesnych. W pobliżu tego miejsca ma rozpocząć działanie wielka elektrownia wodna. W związku z tym woda zaleje tysiące hektarów ziemi.

Z domu dziecka w miasteczku przeznaczonym do zalania, wyrusza druga ucieczka. Tę tworzą dzieci niepogodzone z decyzjami dorosłych, mającymi rozdzielić je na zawsze. Tobiasz, który również trafia do współczesności wprost z obrazu Malczewskiego, postanawia przyłączyć się do nich i staje na czele grupy. Śladem chłopca podąża Rafał, jego anioł stróż. Mieszkańcy Mszarów muszą sobie poradzić z nieoczekiwaną wizytą młodocianych obcych na ich terytorium. Czy pomogą im stworzyć wymarzoną przez nich Republikę Dzieci? - czytamy w oficjalnym opisie fabuły filmu, do którego scenariusz napisał Kolski.

"Po mrocznym 'Ułaskawieniu', które obciążyło mnie zmęczeniem i depresją, czuję potrzebę wybrania się do krainy światła" - mówił Jan Jakub Kolski w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej" o filmie, który pomyślany jest jako radosna baśń dla dzieci i dorosłych.

Film produkuje Wytwórnia Doświadczalna (Jan Jakub Kolski, Aleksandra Michael) oraz Centrala Film (Agnieszka Janowska, Paweł Kosuń) w koprodukcji z Cinelight. Producentem wykonawczym "Republiki dzieci" jest Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA we Wrocławiu.