​"Nie do wiary, że ta historia w ogóle się wydarzyła" - mówi Jan Holoubek, reżyser najbardziej poruszającego filmu tej jesieni. "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy"- w kinach od 18 września.

Jan Holoubek na planie filmu "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" /Robert Pałka /materiały prasowe

Jan Holoubek - absolwent Wydziału Operatorskiego w Szkole Filmowej w Łodzi, autor zdjęć, laureat licznych nagród i współtwórca dziesiątek reklam telewizyjnych oraz szeregu głośnych seriali - jak m.in. serial "Rojst" oraz "Odwróceni. Ojcowie i córki"- obu nominowanych do Polskich Nagród Filmowych "Orły" w kategorii "najlepszy filmowy serial fabularny".

We wrześniu zadebiutuje na wielkim ekranie przejmującym filmem - "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" - na podstawie nieprawdopodobnej, boleśnie prawdziwej historii chłopaka, niesłusznie skazanego za zbrodnię, której nie popełnił.



Jak podkreśla sam Holoubek, jest to dla niego obraz szczególny - podczas prac nad nim kilkukrotnie spotykał się z Tomkiem i jego rodziną. "Od nich dowiedziałem się, co tak naprawdę się działo i jak ta sprawa się toczyła" - mówi reżyser.

"25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" 1 / 6 Twórcy filmu podejmują próbę znalezienia odpowiedzi na do dziś nurtujące wszystkich pytania. Jak to mogło się wydarzyć? Dlaczego niewinny człowiek musiał aż 18 lat czekać w celi na sprawiedliwość? Źródło: materiały dystrybutora Autor: Robert Pałka udostępnij

"To film o harcie ducha Tomka. On przez te 18 lat ani razu nie przyznał się do tej zbrodni, mimo, że był wielokrotnie kuszony propozycją zmniejszenia kary i lżejszego traktowania. Dzięki temu być może skróciłby się jego wyrok, może mógłby złożyć apelację. Ale on się nigdy nie przyznał i dzięki temu zachował godność i, jak sam mówi, może chodzić z podniesionym czołem" - przekonuje Holoubek.

"25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" to poruszający dramat sensacyjny, oparty na prawdziwych wydarzeniach z życia Tomasza Komendy, którymi żyła cała Polska. To fabularna opowieść o życiu młodego mężczyzny niesłusznie skazanego na 25 lat więzienia za popełnienie brutalnego przestępstwa. Twórcy filmu podejmują próbę znalezienia odpowiedzi na do dziś nurtujące wszystkich pytania. Jak to mogło się wydarzyć? Dlaczego niewinny człowiek musiał aż 18 lat czekać w celi na sprawiedliwość?