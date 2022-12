Jan Frycz: Kariera

Jan Frycz urodził się w Krakowie. Tam też studiował i rozpoczynał swoją aktorską karierę. W roku 1978 ukończył Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i zadebiutował w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. Zagrał tam rolę Edmunda w komedii Aleksandra Fredry pt. "Damy i huzary". Od początku grał poważne role.

Po raz pierwszy przed kamerami stanął jeszcze zanim zdołał opuścić mury krakowskiej PWST - w 1976 roku. Wcielił się wówczas Ludwika Konarzewskiego w filmie fabularnym "Zielone-minione". W roku 1977 swoją premierę miał film "Dagny", w którym Jan Frycz grał drukarza.



Jego aktorska kariera nabrała tempa, gdy w roku 2000 wcielił się w rolę homoseksualisty Filipa w filmie "Egoiści". Zagrał wówczas u boku Olafa Lubaszenki oraz Agnieszki Dygant. Dziś znany jest z takich produkcji jak "Czas honoru", "Baby Blues" i "Pułapka".



Jan Frycz: Burzliwe życie miłosne

Zdjęcie Jan Frycz na festiwalu w Gdyni / Jacek Kurnikowski / AKPA

O ile życie zawodowe aktora można uznać za wielce udane, to nie da się tego powiedzieć o życiu rodzinnym. Ma obecnie trzecią żonę i sześcioro dzieci z dwóch poprzednich małżeństw. Po raz pierwszy stanął przed ołtarzem w wieku 22 lat, biorąc za żonę aktorkę Grażynę Laszczyk. Krótko po tym, jak na świat przyszła ich córka, Gabriela, Frycz porzucił rodzinę, twierdząc, że małżeństwo to nie miało przyszłości.

Później Jan Frycz szukał szczęścia u boku dużo młodszej Agaty, która w chwili, gdy się poznali, uczęszczała jeszcze do liceum. Mogłoby się wydawać, że był to koniec burzliwego okresu w miłosnym życiu aktora. Fryczowie doczekali się piątki dzieci - Antoniego, Michała, Wojciecha, Marii i Olgi. Olga Frycz również spełniała swoje marzenie o zawodzie aktorki. Wystąpiła między innymi w "M jak miłość", w "Domu nad rozlewiskiem" i w "Uwikłanych".

Małżeństwo Jana i Agaty nie przetrwało jednak próby czasu. Nie wiadomo, co stanęło na drodze do ich wspólnego szczęścia. Można jednak przypuszczać, że praca aktora, która wymagała od niego ciągłych wyjazdów znacznie utrudniła budowanie zdrowej relacji rodzinnej. Frycz postanowił porzucić bliskich. Po latach jedna z jego córek, Olga, wyznała, że po odejściu ojca cała jej rodzina skazana była na życie w biedzie. Podczas gdy matka robiła co mogła, by wiązać koniec z końcem, jej dzieci zmuszone były do chodzenia w ubraniach, które po sobie dziedziczyły.

Jan Frycz i Małgorzata Frycz

Zdjęcie Jan Frycz, Małgorzata Frycz / Niemiec / AKPA

Pewien czas później aktor zdecydował się ożenić po raz trzeci. Jego małżeństwo z Małgorzatą Frycz trwa do dziś i nie przyniosło mu potomstwa. Para rzadko pojawia się razem na salonach. Niedawno jednak zrobiła wyjątek. Małżonkowie pojawili się na XV Gali Rozdania Nagród Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

Chętnie pozowali do zdjęć. Na imprezie pojawiły się również inne gwiazdy, m.in. Zbigniew Buczkowski, Ewa Bukowska, Ewa Braun, Bożena Dykiel, Anna Adamek, Irena Strzałkowska i Andrzej Haliński.