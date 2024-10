Jan Englert w "Skrzyżowaniu"

Rolą w "Skrzyżowaniu" Jan Englert wraca na kinowe ekrany. To jego pierwsza główna rola od wielu lat. Aktor wciela się w osiemdziesięcioletniego emerytowanego lekarza - Tadeusza, który bierze udział w wypadku samochodowym. Tragiczne wydarzenie burzy jego dotychczasowe życie, a na jaw zaczynają wychodzić głęboko skrywane tajemnice rodzinne.

Tytuł jest pełnometrażowym debiutem Dominiki Montean-Pańków, zrealizowanym w Studiu Munka. Wiosną 2022 roku w Krakowie autorka otrzymała za "Skrzyżowanie" Nagrodę Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w konkursie Script Pro (przyznaną podczas Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF Camera) za "nowoczesne spojrzenie na konwencję kina moralnego niepokoju".

Jan Englert, wieloletni dyrektor warszawskiego Teatru Narodowego, zgodził się zagrać głównego bohatera po przeczytaniu scenariusza. "Okazało się, praktycznie już po pierwszym spotkaniu, że tę rolę napisałam właśnie dla niego. On nie grał Tadeusza, on był Tadeuszem" - wyznała Montean-Pańków.

"To rola, o jakiej aktorzy marzą"

"'Skrzyżowanie' uważam za jedną z najważniejszych pozycji w moim filmowym życiorysie. Trochę tych filmów i seriali nazbierałem, ale w bilansie siedemdziesięciu lat w zawodzie zliczyłbym może dziesięć tych, które są ważne. '"Skrzyżowanie' jest w tej dziesiątce, także z uwagi na okres życia, w jakim się aktualnie znajduję" - powiedział Jan Englert w rozmowie z Kuba Armatą , opublikowanym w najnowszym numerze miesięcznika "Kino".

"To osobliwy film. Wzruszające przede wszystkim było to, że dostałem tę propozycję. To rola, o jakiej aktorzy marzą. Scenariusz pozbawiony był fajerwerków. To wnikliwie przeprowadzona analiza człowieka, który miał osiągnięcia, siłę, a teraz ma potrzebę podsumowań. Jakby miał świadomość żegnania się z czymś. To rola dająca możliwość nie tyle grania, co bycia sobą" - dodaje aktor.

Obok Jana Englerta w filmie występują: Anna Romantowska, Michał Czernecki, Martyna Byczkowska, Aleksandra Popławska, Maria Kowalska, Filip Gurłacz, Marek Kalita i Robert Czebotar.

Kinowym dystrybutorem "Skrzyżowania" jest Kino Świat.