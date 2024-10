Wielkimi krokami zbliża się światowa premiera filmu "Skrzyżowanie" Dominiki Montean-Pańków z udziałem ikony polskiego kina – Jana Englerta, dla którego to pierwsza główna rola od lat. Produkcja Studia Munka SFP walczyć będzie o nagrody podczas 40. Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Premierowy pokaz 14 października.

"Skrzyżowanie" z Janem Englertem w roli głównej. O czym opowie film?

"Skrzyżowanie" to historia 80-letniego Tadeusza, który wiedzie spokojne życie emeryta u boku żony Heleny. Po latach pracy w szpitalu pragnie cieszyć się starością i urokami domu z ogrodem, w którym wkrótce planują wyprawić wesele ukochanej wnuczki. Sielankę burzy tragiczny wypadek samochodowy rzucający cień na jego małżeństwo i odsłaniający pęknięcia w relacji z synem. Ponadto w życiu Tadeusza pojawi się kobieta, pod wpływem której zacznie podejmować zaskakujące decyzje dotyczące najbliższych.

- Scenariusz filmu "Skrzyżowanie" był jednym z zaledwie trzech scenariuszy w ostatnich 20 latach mojego życia, który mnie zainteresował – mówi Jan Englert, odtwórca głównej roli w debiucie Dominiki Montean-Pańków. - Wydał mi się bardzo literacki. Nie nazywał rzeczy po imieniu. Nie był zerojedynkowy. Natomiast stanowił próbę dotknięcia czegoś. Przede wszystkim jednak poczułem, że ktoś napisał mi ROLĘ – dodaje.

- Od początku wyobrażałam sobie mojego bohatera jako bardzo szczupłego, energetycznego i charyzmatycznego osiemdziesięciolatka. Taki trochę bon vivant z sukcesami w życiu osobistym i zawodowym. I kiedy już scenariusz był gotowy, zaczęłam szukać aktora, który mógłby go zagrać. Wówczas okazało się, że to nie jest takie proste – opowiada reżyserka Dominika Montean-Pańków, która początkowo bała się, czy aktor tej rangi, w dodatku dyrektor Teatru Narodowego, będzie chciał wziąć udział w skromnym filmie debiutantki.

- Jan Englert poprosił mnie o podrzucenie scenariusza do Teatru Narodowego na portiernię. Nie zobaczyliśmy się więc twarzą w twarz. Ale po kilku dniach zadzwonił i powiedział, że to jest tak napisane, że znalazł tam siebie. I że bardzo chce zagrać - dodaje. Wówczas też rozpoczęła kompletowanie ekipy, a do odtwórcy głównej roli dołączyli m.in. Anna Romantowska, Michał Czernecki i Aleksandra Popławska.

"Skrzyżowanie": jak powstawał film?

Pierwszy klaps na planie padł 9 maja 2023 roku w Warszawie, w przeddzień 80. urodzin Jana Englerta. - Stanąłem na planie z gorączką i zapaleniem oskrzeli. A zdjęć nie można było przesunąć. W dodatku były to w większości zdjęcia nocne wymagające mojej nieustającej obecności i pełnej koncentracji. Ale w ogóle tego nie czułem. Grałem, jakby nic mi nie było. I muszę podkreślić, że czułem się wspaniale zaopiekowany – mówi Jan Englert.

- Pracowaliśmy pod nieustającą presją czasu i szczerze nie wiem, jakbym to przetrwała, gdybym nie miała na planie człowieka z tak niesamowitym warsztatem aktorskim, żelazną samodyscypliną, tytana pracy, ale przede wszystkim niezwykle ciepłego i wspierającego współpracownika. Mimo tego, że sam jest reżyserem, nigdy się nie wtrącał do mojej pracy i nie stwarzał poczucia, że ja debiutanka pracuję z Mistrzem – wspomina Dominika Montean-Pańków.

Efekty tej współpracy będzie można zobaczyć podczas startującego 11 października 40. Warszawskiego Festiwalu Filmowego. "Skrzyżowanie" zaprezentowane zostanie w międzynarodowym Konkursie 1-2, w którym o nagrody ubiegają się debiuty i drugie filmy twórców z całego świata. Festiwalowe seanse zaplanowano w warszawskiej Kinotece w dniach 14, 15, 17 i 20 października.

- "Skrzyżowanie" to film dla ludzi, którzy lubią słuchać i zagłębić się w drugiego człowieka – podkreśla Jan Englert.

Producentem filmu "Skrzyżowanie" jest Studio Munka działające w ramach Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Koproducentami są CANAL+ Polska, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych oraz BETA-ART - Beata Ścibakówna.