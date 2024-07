W "Borderlands" Jamie Lee Curtis wciela się w przenikliwą archeolożkę dr Patricię Tannis, która ma cechy osoby w spektrum autyzmu, zakochuje się w przedmiotach nieożywionych oraz jest łącznikiem z przeszłością głównej bohaterki. W filmie wystąpili również m.in. Cate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black oraz Ariana Greenblatt.

"Na planie nie brakowało zwariowanych sytuacji. Zdjęcia realizowaliśmy od kwietnia do czerwca 2021 roku, gdy na świecie szalała pandemia koronawirusa. I to nam trochę utrudniało pracę" - przyznała aktorka w wywiadzie dla "Entertainment Weekly".

Reklama

"To dość dziwna i skomplikowana postać. Dr Tannis ma autyzm i dość osobliwe podejście do miłości i uczuć (...) Nie było to dla mnie proste wyzwanie aktorskie" - opisywała swoją bohaterkę Lee Curtis.

Z okazji zbliżającej się premiery filmu prezentujemy pięć ciekawostek na temat aktorki.



Konflikt z ojcem

Jamie jest córką znanej aktorskiej pary. Janet Leigh nominowana była do Oscara za drugoplanową rolę w "Psychozie" Alfreda Hitchcocka. Do historii kina przeszła dzięki słynnej scenie pod prysznicem. Jej ojca, Tony'ego Curtisa, wszyscy znamy jako aktora złotej ery Hollywood z filmu "Pół żartem, pół serio". Rodzice Jamie byli emigrantami: matka do Stanów przyjechała z Danii, a ojciec z Węgier. Sławę zdobywali od zera. Jamie nieraz słyszała, że w Hollywood jest tzw. nepo-baby, ale prawda jest taka, że swoim talentem najprawdopodobniej prześcignęła rodziców.

Tych dwoje rozstało się, gdy Jamie miała cztery lata. W wywiadach aktorka często podkreślała, że jej ojca nigdy nie było w pobliżu, gdy go potrzebowała. Chociaż wspierał córkę finansowo, nie angażował się w proces wychowawczy, a na koniec ją wydziedziczył.

Aktorka od 40 lat związana jest z tym samym mężczyzną - brytyjskim pisarzem i reżyserem, baronem Christopherem Guestą. Mają dwie adoptowane córki: Annie oraz Ruby. Jamie jest też matką chrzestną popularnego aktora Jake'a Gyllenhaala.

Mogła być prawniczką

W młodości Lee Curtis marzyła, by zostać policjantką albo prawniczką. W 1976 roku rozpoczęła studia prawnicze na University of the Pacific w Stockton w Kalifornii. Szybko jednak porzuciła ten kierunek (zaledwie po jednym semestrze), by spróbować sił w aktorstwie.

Debiutowała na małym ekranie już jako 19-latka - w hitowym serialu "Columbo". Potem gościła w innych popularnych sitcomach i serialach, m. in. w "Aniołkach Charliego". Przełomowy w jej karierze okazał się udział w komedii "Nieoczekiwana zmiana miejsc" w 1983 roku, w której zagrała u boku Dana Aykroyda i Eddiego Murphy'ego. Za swój występ zdobyła statuetkę BAFTA dla najlepszej aktorki drugoplanowej. Świetną passę przedłużyła rolą w "Prawdziwych kłamstwach", gdzie partnerował jej Arnold Schwarzenegger. Za tę kreację została nagrodzona Złotym Globem.

W 1988 roku swój nietuzinkowy talent aktorski potwierdziła rolą Wandy Gershwitz w komedii "Rybka zwana Wandą" z Johnem Cleese'em i Kevinem Kline'em. W 2022 roku została wyróżniona statuetką Oscara za drugoplanową kreację Deirdre Beaubeirdra we "Wszystko wszędzie naraz"!

Życiowe osiągnięcie

Życie Jamie Lee Curtis nie było tylko pasmem sukcesów. Aktorka przyznała, że miała problem z nałogami. W wyjściu na prostą pomógł jej Christopher Guesta, za którego wyszła za mąż w grudniu 1984 roku.

"Gdybym w porę nie wytrzeźwiała, pewnie już bym nie żyła. Najpierw były operacje plastyczne, potem uzależniłam się od leków przeciwbólowych i od opiatów (...) Nigdy nie żałowałam decyzji o odstawieniu tych środków, które wyniszczały mnie każdego dnia. Życie w trzeźwości sprawiło, że wszystko stało się jasne i przejrzyste. Wiem, że mam niewiarygodne szczęście, że udało mi się skończyć z tak zabójczymi i silnymi substancjami" - wspomniała kilka lat temu w programie "Morning Joe Live with Joe Scarborough".

"Trzeźwość pozostaje moim największym życiowym osiągnięciem. Większym nawet niż założenie rodziny, wychowanie dzieci, praca czy sukcesy zawodowe" - dodała w trakcie rozmowy.

Kiedy Jamie Lee Curtis wygrała z nałogiem, mogła jeszcze bardziej zaangażować się w życie rodzinne i pomoc osobom potrzebującym.

Transpłciowa córka

W wielu wywiadach aktorka powtarzała, że chce być najlepszą matką dla swoich adoptowanych dzieci: Annie i Ruby. Dała im taką miłość, jakiej nigdy nie dostała od swojego taty. W pełni też zaakceptowała decyzję córki, gdy ta dokonała coming outu jako transpłciowa kobieta.

"Istnieją pewne zagrożenia dla jej życia (...) Są ludzie, którzy chcą unicestwić ją i ludzi takich jak ona. Poziom nienawiści jest taki, jakbyśmy nie wyciągnęli lekcji z faszyzmu, jakbyśmy nie nauczyli się do czego to prowadzi: eksterminacji istot ludzkich" - taki wpis zamieściła Jamie na swoim profilu w mediach społecznościowych



Dla dzieci i dla natury

Aktorka ma na swoim koncie napisanie kilku książek dla dzieci. Jednak w ubiegłym roku udowodniła, że nie tylko taka literatura jest jej bliska.

"Pewnego dnia wróciłam do domu i wyznałam mężowi, że powinnam napisać coś dla dorosłych i najlepiej coś dotyczącego problemów naszej ziemi. Mój mąż powiedział cicho, że na pewno sobie poradzę i że trzyma za mnie kciuki" - mówiła o "Matce Naturze" w wywiadzie cytowanym przez "People".

Bohaterką powieści graficznej Jamie Lee Curtis została młoda aktywistka klimatyczna Nova Terrell, która prowadzi kampanię sabotującą giganta naftowego Cobalt Corporation.

A jeśli chodzi o "Borderlands", Curtis przyjęła propozycję roli archeolożki, bo kocha produkcje, które cieszą młodych widzów i uwielbia ratować świat. W końcu jako dziecko chciała być policjantką...



"Borderlands": O filmie

Lilith, łowczyni nagród o szemranej reputacji, powraca na swoją ojczystą planetę, Pandorę. W tym najbardziej szalonym miejscu we wszechświecie ma odnaleźć zaginioną córkę Atlasa, najpotężniejszego drania w galaktyce, który skrzywdziłby nawet muchę.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Borderlands" [trailer] materiały prasowe

W tym celu kompletuje odjechaną ekipę w składzie: Roland, najemnik, który nie bierze jeńców; Tiny Tina, słodka nastolatka z zamiłowaniem do demolki; Krieg, mięśniak o bicepsie większym od mózgu; dr Tannis, archeolożka, której niestraszne żadne ruiny, oraz Claptrap, cwany robot o niewyparzonej gębie.

Razem będą musieli stawić czoła całej plejadzie krwiożerczych obcych i zdegenerowanych pandorskich gangsterów, by wywinąć się z pułapki i odkryć tajemnicę mogącą zaważyć na losach wszechświata. Takich dwóch, jak ich sześcioro, to nie ma ani jednego.