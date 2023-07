"Back In Action": Co z nowym filmem Jamiego Foxxa?

Zanim Foxx trafił do szpitala, pracował nad nowym filmem "Back In Action", w którym partnerował Cameron Diaz . Na planie produkcji dochodziło do różnych nieprzewidzianych sytuacji.

"Ten film od samego początku jest dla wszystkich koszmarem. Fatalna pogoda doprowadziła do opóźnień, ciągle wybuchały awantury. A teraz zwolniono jednego pracownika, który jest ponoć zamieszany w próbę wyłudzenia 33 tys. funtów od Jamiego Foxxa. Kiedy to wszystko się skończy, ludzie odetchną z ulgą" - zdradził w rozmowie z "The Sun" członek ekipy filmowej.

Jakiś czas temu osoba z produkcji ujawniła, że Diaz "czuje się winna", gdyż pokłóciła się z Foxxem na planie filmu i od tamtej pory nie mają ze sobą kontaktu. Czy produkcja zostanie ukończona i doczeka się premiery? Tego na razie nie wiemy.