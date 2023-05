Jamie Foxx: Co dolega aktorowi?

Jamie Foxx znajduje się w szpitalu od kilku tygodni, jednak jego stan zdrowia wciąż pozostaje niewiadomą. Aktor trafił do szpitala z powodu "komplikacji zdrowotnych", a jego stan był określany jako bardzo poważny. Powód jego pobytu w szpitalu nie jest jednak wciąż znany. Gwiazdor może liczyć na wsparcie bliskich i rodziny. To właśnie jego córka, Corrine Foxx przekazała fanom wiadomość i jednocześnie prośbę.

Dzięki podjęciu szybkich działań i wspaniałej opiece, mój ojciec jest na najlepszej drodze ku wyzdrowieniu. Wiemy, jak bardzo go kochacie i doceniamy wasze modlitwy. Rodzina prosi o uszanowanie prywatności Corrine Foxx, córka aktora

Jamie Foxx: Rodzina prosi o modlitwy

Reporterzy po rozmowie z rodziną aktora wciąż nie wiedzą wiele. Przyczyna pobytu Jamiego Foxxa w szpitalu objęta jest tajemnicą, bądź też niewiadomą. Rodzina czuwa nad bezpieczeństwem i komfortem gwiazdy. Aktor znajdował się w trakcie kręcenia scen do filmu Netflixa "Back In Action". Jakikolwiek pobyt w szpitalu nie był więc przez niego planowany. Zdjęcia do filmu są kontynuowane, jednak twórcy nie zakładali braku jednej ze swoich gwiazd na planie.

Reklama

Jamie Foxx: Co dalej z aktorem?

Dzień przed nagłym pogorszeniem stanu zdrowia Foxx był widziany w Atlancie, gdzie powstają zdjęcia do nadchodzącej komedii sensacyjnej "Back In Action", w której występuje u boku Cameron Diaz i Glenn Close . Źródła z planu ujawniły w rozmowie z "People", że produkcja została na razie wstrzymana "z obawy o zdrowie" odtwórcy jednej z głównych ról. Reżyser obsady poinformował, że niektóre sceny, które pierwotnie miały zostać nakręcone w niedzielę, usunięto z harmonogramu.



Jamie Foxx podziękował fanom za wsparcie

W czwartek Foxx opublikował na Instagramie post, w którym podziękował fanom za okazane wsparcie. "Doceniam waszą miłość! Czuję się pobłogosławiony" - wyznał.



Instagram Post Rozwiń

Fani i sławni znajomi aktora życzyli mu w komentarzach jak najszybszego powrotu do dawnej formy. "Jesteś najlepszy, Jamie. Proszę, wracaj do zdrowia. To ty jesteś prawdziwym błogosławieństwem dla tego świata, potrzebujemy cię" - napisał gwiazdor "Baby Driver" Ansel Elgort. "Przesyłam ci siłę i miłość" - dodał Jeremy Renner, który też wraca obecnie do zdrowia po wypadku, któremu uległ w styczniu podczas odśnieżania drogi.

Zobacz też:

"Diuna: Część druga": Najbardziej oczekiwany film roku

Carrie Fisher wyróżniona gwiazdą w słynnej Alei Sławy. Życie jej nie oszczędzało