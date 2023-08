"Znam Roba od zawsze. To mój bardzo dobry przyjaciel. Kocham go. Moim zdaniem to najmilszy koleś na całym świecie. Uważam, że to jeden z najbardziej interesujących i ekscytujących obecnie aktorów. Ale był taki czas na początku naszych karier, że zazdrościłem mu. Przyjaźniliśmy się w gronie naszej londyńskiej paczki, a Rob zwiedzał różne miejsca, w których nas nie było" - Jamie Dornan powiedział w rozmowie z magazynem "Wired".

Robert Pattinson: Od "Zmierzchu" do świtu 1 / 10 Robert Pattinson, gwiazdor filmów serii "Zmierzch", kończy w piątek, 13 maja, 30. urodziny. Na ekranie zadebiutował w 2004 r. niewielką rolą w filmie "Vanity Fair. Targowisko próżności". Uwagę publiczności przyciągnął jednak wcielając się w postać Cedrika Diggory'ego w filmie "Harry Potter i Czara Ognia". Źródło: East News Autor: Warner Bros

Jamie Dornan: Poszedł w ślady Roberta Pattinsona

Aktor już wcześniej wspominał, że nagły sukces "Zmierzchu" wystawił na próbę jego przyjaźń z Pattinsonem . "Zastanawialiśmy się, czy Rob do nas pasuje. My nie mogliśmy znaleźć pracy, a on pracował cały czas. Nakręcił 'Zmierzch' i nagle wzniósł się do stratosfery, która była dla nas niedostępna" - wyznał w rozmowie z "Entertainment Tonight". Nieco później Dornan zyskał równie wielką popularność co Pattinson. Stało się to po tym, gdy zagrał główną rolę w ekranizacji książki "Pięćdziesiąt twarzy Greya".

Reklama

Jak przypomina portal Variety, Robert Pattinson wystąpił w pięciu filmach serii "Zmierzch", które w sumie na całym świecie zarobiły 3,3 miliardy dolarów. Ostatni raz w rolę Cullena wcielił się w 2012 roku. Dornan w rolę Christiana Greya wcielił się po raz pierwszy w 2015 roku. Trzy części tej serii zarobiły 1,3 miliarda dolarów.

Już w piątek 11 sierpnia Jamiego Dornana będzie można zobaczyć w szpiegowskim thrillerze Netfliksa zatytułowanym "Misja Stone" , w którym zagrał u boku Gal Gadot. Jak głosi oficjalny opis fabuły, film opowiada o agentce pracującej dla tajnej organizacji dbającej o utrzymanie pokoju na świecie. Próbuje ona powstrzymać hakerkę, która chce wykraść cenną i niebezpieczną broń.