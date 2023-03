James Hetfield z zespołu Metallica aktorem. Zagra w filmie "The Thicket"

Pod koniec kwietnia Metallica rusza w wielką trasę koncertową. Choć muzycy są pochłonięci przygotowaniami do tych występów, James Hetfield znalazł czas na to, aby pojechać do kanadyjskiego miasta Calgary, gdzie trwają zdjęcia do filmu "The Thicket". Muzyk gra w tej produkcji z pogranicza thrillera i westernu, którego fabuła oparta jest na powieści Joego R. Lansdale'a pod tym samym tytułem.

"The Ticket": Co wiemy o filmie?

O postaci kreowanej przez lidera zespołu Metallica nie wiadomo nic, zdecydowanie więcej wiemy o fabule filmu. "The Thicket" to historia Jacka, który wyrusza w niebezpieczną podróż w poszukiwaniu siostry, którą porwał niebezpieczny gang dowodzony przez bezwzględną zabójczynię o pseudonimie Cut Throat Bill (w tej roli Juliette Lewis ).



W tej misji pomagać mu ekipa złożona z łowcy nagród Reginalda Jonesa ( Peter Dinklage ), grabarza i przebiegłej prostytutki. Data premiery filmu, za którego reżyserię odpowiada Elliott Lester, nie jest jeszcze znana.

Nie będzie to filmowy debiut Jamesa Hetfield. Muzyk w 2019 roku zagrał oficera Boba Haywarda w filmie "Podły, okrutny, zły" .