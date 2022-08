Producent film John Martinez O'Felan wydał oświadczenie, broniące obsady filmu, podkreślając, że Franco ma portugalsko-latynoskie korzenie. W ten sposób odpowiedział na początkowy protest Leguizamo, stwierdzając: "Chcę podkreślić, że jego dziwne komentarze, jeśli opierasz je na genealogii, są ślepym atakiem i nie mają żadnej merytorycznej treści".

W kolejnym poście na Instagramie Leguizamo wyjaśnił, jak dorastał i pracował w Hollywood w czasie "gdzie Charleston Heston grał Meksykanina, gdzie Eli Wallach grał Meksykanina, gdzie Pacino grał Kubańczyka i Portorykańczyka, gdzie Ben Affleck nawet w 'Operacji Argo' grał Latynosa, a Marisa Tomei grała Latynoski".



"To jest era, w której dorastałem. Era, w której kazali ci zmienić imię i trzymać się z dala od słońca" - podkreślił. "Powinno być równe pole do gry, powinniśmy móc grać jakąkolwiek role, ale to tak nie działa. To tylko działa w jedną stronę. Tak po prostu jest" - podsumował.



"Portugalczycy i Hiszpanie nie są Latynosami, to biali ludzie z Europy! Latynosi pochodzą z Ameryki Łacińskiej, a 90% z nas jest rasy mieszanej! I dlatego jesteśmy dyskryminowani!" - napisał w opisie filmu opublikowanego na Instagramie.



"Alina of Cuba: La Hija Rebelde": Producent odpowiada na zarzuty

"Po pierwsze, spójrzmy historycznie na prawdziwy latynizm w dzisiejszej masowej kulturze Latynosów, ponieważ terytorium nie definiuje śladu krwi człowieka. Mówiąc to, mam na myśli to, że bycie 'Latynosem' oznacza dziedzictwo i korzenie latynoskie, portugalskie, włoskie lub latynoamerykańskie, wszystkie gałęzie korzenia bycia 'Latynosem' - podkreślił w oświadczeniu, do którego dotarł portal "Deadline".



"Dla mnie jego wypowiedzi mogą stanowić świetny punkt do dyskusji dla naszych ludzi, ponieważ jego komentarze reprezentują zamęt i kryzys tożsamości w Hollywood" - zauważył.

"Ponadto nigdy nie spotkałem Leguizamo, ale poczułem się wywołany, by zająć się faktem, że atakuje mnie i moją pracę w oparciu o fałszywe informacje, ponieważ tak naprawdę nie jestem z Hollywood, jak twierdził: urodziłem się jako Hiszpan czwartego pokolenia z Teksasu z Iberyjskimi / rdzenno Meksykańskimi korzeniami i byłem wizjonerem stojącym za tym projektem od samego początku" - zauważył.



Producent podkreślił ponadto, że spędził 16 lat na rozwijaniu tego projektu. "Jest to film oparty na historii latynoskiej imigrantki mieszkającej w Ameryce, która ma znaczenie historyczne, prowadzony przez Latynoską kobietę" - stwierdził. "Jeśli go znienawidzi i zechce go zakazać, cóż, prawdopodobnie nadal będę oglądał jego filmy, ponieważ był jednym z moich ulubionych aktorów od ostatnich 30 lat" - zakończył.

James Franco: Kwestia pochodzenia to niejedyny problem

Po tym, jak James Franco został oskarżony o molestowanie seksualne uczestniczek prowadzonych przez siebie zajęć z aktorstwa, jego kariera stanęła pod znakiem zapytania. Wszystko wskazuje jednak na to, że Hollywood już rozgrzeszyło aktora. Jak wynika z najnowszych doniesień, zobaczymy go w filmie biograficznym opowiadającym o córce Fidela Castro, w którym sportretuje on nieżyjącego kubańskiego przywódcę. Angaż Franco oburzył internautów.



W 2019 roku dwie kobiety, które chodziły na prowadzone przez Jamesa Franco zajęcia z aktorstwa w założonej przez niego szkole Studio 4, oskarżyły go o niewłaściwe zachowanie i molestowanie seksualne. Franco miał podczas lekcji nakłaniać kursantki do "przekraczania granic", co w praktyce oznaczało odgrywanie przed nim rozbieranych scen i poddawanie się czynnościom seksualnym, rzekomo na potrzeby prób kamerowych. Aktor miał im obiecywać zatrudnienie w swoich hollywoodzkich produkcjach, pod warunkiem, że będą spełniać jego osobliwe żądania. W czerwcu zeszłego roku Franco podpisał ugodę, w ramach której zgodził się zapłacić domniemanym ofiarom 2,2 mln dolarów.



Gwiazdor, który z powodu wspomnianych zarzutów na jakiś czas usunął się w cień, teraz szykuje się do wielkiego powrotu do Hollywood. Już we wrześniu ruszyć mają zdjęcia do filmu "Me, You", w którym wcieli się on w rybaka i byłego żołnierza. Swoistym przypieczętowaniem zakończenia banicji Franco jest zaś rola w nadchodzącej biografii córki Fidela Castro. Jak donoszą branżowe media, w filmie "Alina of Cuba: La Hija Rebelde" aktor zagra byłego przywódcę Kuby Fidela Castro. Tłumacząc wybór aktora, producent filmu John Martinez O’Felan wyjaśnił w rozmowie z serwisem "Deadline", iż twórcy szukali osoby o "podobnej do Castro strukturze twarzy".



Angaż Franco wywołał burzę

Decyzja o zatrudnieniu oskarżonego o molestowanie seksualne gwiazdora wywołała burzę. W sieci natychmiast pojawiło się wiele krytycznych komentarzy, których autorzy podkreślali, że Franco nie zasługuje na drugą szansę. Część odbiorców zwróciła ponadto uwagę na fakt, iż postać Castro powinien zagrać rodowity Kubańczyk.



"James Franco wykorzystywał seksualnie swoje uczennice. Dlaczego ktoś wpadł na pomysł, by go zatrudnić?" - dopytywał jeden z użytkowników Twittera. "Okazało się właśnie, że o ile nie pójdziesz do więzienia, jeśli molestowałeś ludzi, po dwóch latach wszyscy o tym zapomną" - dodał inny. "James Franco jest drapieżnikiem seksualnym. Nie jest ani Kubańczykiem, ani Latynosem. Zatrudnienie go jest obrzydliwe na wielu poziomach" - oburzył się kolejny internauta.



Głos w tej sprawie zabrali też ludzie z branży filmowej. Scenarzystka Tanya Saracho określiła angaż Franco mianem "absolutnego bluźnierstwa". "Musieli się nieźle nagimnastykować, by zracjonalizować jakoś tę decyzję. Co za wstyd. Który mamy rok?" - grzmiała w reakcji na wypowiedź producenta filmu. "Jestem kubańskim aktorem i też brałem udział w przesłuchaniu do tej produkcji, lecz ubiegałem się o inną rolę. Nie mam nic przeciwko Jamesowi Franco, ale on jako Fidel Castro? To jakiś żart?" - napisał na Twitterze Carlo Arrechea. Z kolei aktorka Jenni Ruiza stwierdziła, że gdy dowiedziała się o nowym projekcie z udziałem Franco, poczuła się "niesamowicie skonsternowana z powodu rażącego braku szacunku, jaki przemysł filmowy nadal okazuje latynoskim aktorom".