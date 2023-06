Inną z ofiar katastrofy łodzi Titan jest dyrektor generalny OceanGate, Stockton Rush. To właśnie na jego ręce w 2018 roku przekazany został list napisany przez członków organizacji zajmującej się technologią morską i podwodnymi łodziami załogowymi. Ostrzegli go w nim jednogłośnie przed rozwojem łodzi Titan. Do treści tego listu dotarł "The New York Times".

James Cameron: Surrealistyczna tragedia

"Ludzie znający się na nurkowaniu, bardzo obawiali się o tę łódź. Wielu najważniejszych inżynierów zajmujących się głębokim zanurzeniem pisało nawet listy do OceanGate, w których przekonywało, że to, co robi ta firma, jest zbyt komercyjne, że nie powinni przewozić pasażerów bez certyfikatów. Uderza mnie podobieństwo tej katastrofy do katastrofy samego Titanica. Jego kapitan był wielokrotnie ostrzegany przed górą lodową znajdującą się na kursie statku, a mimo to wpłynął z pełną prędkością w pole lodowe podczas bezksiężycowej nocy, w wyniku czego zginęło wiele osób. Dla nas jest to bardzo podobna tragedia, w której ostrzeżenia pozostały niezauważone. To, że wydarzyło się to dokładnie w tym samym miejscu, w sytuacji, gdy podobne nurkowanie odbywa się na całym świecie, jest dla mnie po prostu zdumiewające. To surrealistyczne" - powiedział Cameron, który jest pasjonatem nurkowania.

Sam Cameron, który od lat sam prowadzi podwodne eksploracje - w 2012 r. jako pierwszy człowiek samodzielnie udał się na dno Rowu Mariańskiego - odwiedził miejsce wraku Titanica 33 razy. Obliczył, że "spędził więcej czasu na statku, niż jego kapitan".