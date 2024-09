Jenna Ortega o kobiecych wersjach kultowych filmów

Jenna Ortega udziela w ostatnim czasie wielu wywiadów w związku z premierą filmu Tima Burtona "Beetlejuice, Beetlejuice". W wywiadzie dla MTV podczas promocji filmu, aktorka została zapytana, czy rozważyłaby przyjęcie roli damskiej wersji "Edwarda Nożycorękiego" Burtona. W rozmowie zasugerowano, że bohaterką w takim przypadku byłaby Edith Nożycoręka. Aktorka śmiała się na myśl o tej wizji, jednak od razu przyznała, że wolałaby stworzyć oryginalną postać i ewentualnie nową franczyzę, niż kopiować kultowe filmy, przemieniając je na kobiecą wersję.

"Uwielbiam to, że w dzisiejszych czasach więcej kobiet dostaje główne role. Myślę, że to wspaniałe, ale powinnyśmy mieć własne produkcje. Nie lubię, gdy jest to jak spin-off. Nie chcę oglądać 'Jamie Bond', rozumiesz? Chcę zobaczyć nową, silną bohaterkę" - mówiła w rozmowie.

Reklama

Nowy James Bond nadal będzie mężczyzną?

Ortega nie będzie musiała martwić się o zmianę płci w serii Jamesa Bonda. Wieloletnia producentka serii, Barbara Broccoli, zawsze mówiła, że agent 007 pozostanie mężczyzną. Nowy aktor zastąpi w tej roli Daniela Craiga, który ostatni raz pojawił się jako Bond w filmie z 2021 roku.

"Myślę, że [następny James Bond] będzie mężczyzną, ponieważ nie sądzę, by kobieta powinna grać tę rolę. [...] Wierzę w tworzenie ciekawych postaci dla kobiet, a nie tylko w to, że kobiety grają role mężczyzn. Uważam, że nie ma wystarczającej liczby świetnych ról dla kobiet i bardzo ważne jest dla mnie, abyśmy robili filmy dla nich i o nich" - powiedziała Broccoli w wywiadzie dla The Hollywood Reporter w 2021 roku.

Ana de Armas, która zagrała w "Nie czas umierać" (2021) u boku Craiga, przyznała w rozmowie z The Sun, że podziela to zdanie:

"Nie ma potrzeby, by Bond był kobietą. Nie powinno być potrzeby kradzieży czyjejś postaci, no wiesz, przejęcia jej. [...] Chciałbym, aby role kobiece w filmach o Bondzie, mimo że Bond nadal będzie mężczyzną, zostały ożywione w inny sposób. Aby otrzymały bardziej znaczącą rolę i uznanie. Myślę, że to jest bardziej interesujące niż odwracanie rzeczy".

Zobacz też: Na planie filmu złożyli przysięgę. Nie wiedzieli, że ślubu udziela prawdziwy ksiądz!