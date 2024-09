Na planie filmu złożyli przysięgę. Nie wiedzieli, że ślubu udziela prawdziwy ksiądz!

Winona Ryder: do dziś nazywa Reevesa swoim mężem

Winona Ryder w jednym z wywiadów opowiedziała o swojej bliskiej relacji z Keanu Reevesem. Aktorka w wiadomościach tekstowych zawsze nazywa go swoim mężem, natomiast on mówi do niej jak do swojej żony. Okazuje się, że geneza tej historii sięga aż 1992 roku, kiedy spotkali się podczas pracy przy "Draculi" Francisa Forda Coppoli. Na planie filmu aktorzy złożyli sobie małżeńską przysięgę i trzymają się jej aż do teraz.

Choć oboje są niechętni do korzystania z technologii, kiedy już wymieniają się wiadomościami, zawsze czule się do siebie zwracają. Ryder w podcaście Happy Sad Confused opowiedziała o wzajemnym składaniu życzeń urodzinowych.

Reklama

"Zawsze piszę: wszystkiego najlepszego, mój mężu!" - przyznała w rozmowie. Odpowiedzi Reevesa na życzenia również są pełne uczucia.

"Odpowiada: 'Hej, żono! Kocham Cię! KR, 57'. [...] W każde urodziny odpisuje 'KR, 57', czy tam ile akurat kończy lat i zawsze to robił. Jest najlepszy".

Ślubu na planie udzielił im prawdziwy ksiądz. Przysięga obowiązuje?

Chociaż aktorzy nigdy nie byli parą, Ryder przy okazji innego wywiadu dla Entertainment Weekly wyznała, że ona i Reeves technicznie są małżeństwem, ponieważ na planie adaptacji powieści Brama Stokera ślubu udzielił im prawdziwy ksiądz z Rumunii.

"Tak naprawdę pobraliśmy się podczas kręcenia 'Draculi'. Przysięgam na Boga, myślę, że jesteśmy małżeństwem w prawdziwym życiu. Do tej sceny Francis [Ford Coppola] zatrudnił prawdziwego rumuńskiego księdza. [...] Więc sądzę, że zostaliśmy małżeństwem" - mówiła podczas rozmowy w 2018 roku.

Kiedy Reeves pytał ją później, czy rzeczywiście powiedzieli sobie "tak" podczas tej ceremonii. Aktorka odpowiedziała mu: "Nie pamiętasz tego? To było w Walentynki". Reeves w reakcji podsumował: "O mój Boże, jesteśmy małżeństwem".

W późniejszym czasie aktorzy spotkali się przy pracy nad dwoma innymi produkcjami: "Przez ciemne zwierciadło" (2006) oraz "Weselne przeznaczenie" (2018).

Zobacz też: Filmowa adaptacja popularnej gry wideo. Jest pierwszy zwiastun