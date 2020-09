James Bond był w Polsce w latach 60. XX wieku

Niecały rok przebywał w Polsce James Bond - tak wynika ze znaleziska opublikowanego przez Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Bond przybył do Warszawy 18 lutego 1964 roku, by opuścić Polskę 21 stycznia 1965 roku. W tym czasie miał m.in. „penetrować obiekty wojskowe”.

W filmie "Nie czas umierać" Daniel Craig po raz ostatni wcieli się w postać Bonda /IMP Features /East News

Na Facebooku Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej opublikowane zostały intrygujące materiały. W dokumentach zachowało się zdjęcie urodzonego 30 stycznia 1928 roku Jamesa Alberta Bond. Oficjalnym powodem jego przyjazdu do Polski było objęcie stanowiska sekretarza-archiwisty attachatu wojskowego ambasady brytyjskiej. Jaki był prawdziwy cel misji agenta Jej Królewskiej Mości? Tego można się tylko domyślać.

"James Bond przyjechał do Polski 18 lutego 1964 r. Jego oficjalne stanowisko to sekretarz-archiwista attachatu wojskowego ambasady brytyjskiej. Przybycie tak znanego agenta nie uszło uwadze funkcjonariuszom Departamentu II (kontrwywiadu) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Założono sprawę operacyjnej obserwacji o kryptonimie "Samek" i poddano go ścisłej inwigilacji. Ustalono, że Bond był rozmowny, lecz bardzo ostrożny i 'interesował się niewiastami'. Kontaktów z obywatelami polskimi - nie stwierdzono. W październiku i listopadzie 1964 r. wyjeżdżał z dwoma pracownikami attachatu do województw białostockiego i olsztyńskiego, aby "penetrować obiekty wojskowe" - czytamy na Facebooku Archiwum IPN-u.



Misja Jamesa Bonda potrwała niecały rok. "Obserwacja poczynań agenta 007 zapewne nie uszła jego uwadze, prawdopodobnie stwierdził, że nie ma szans na zdobycie cennych informacji. Dlatego też 21 stycznia 1965 r. James Bond opuścił terytorium PRL. Po jego pobycie pozostały karty ewidencyjne i szczątkowe dokumenty dotyczące sprawy operacyjnej obserwacji" - podsumowuje jego obecność w Polsce Instytut Pamięci Narodowej.



Tymczasem na premierę czeka 25. film z serii przygód agenta 007 Jamesa Bonda, w którego rolę ostatni raz wcieli się Daniel Craig. "Nie czas umierać" ma pojawić się w polskich kinach 20 listopada tego roku.



Według ostatnich, niepotwierdzonych informacji, Craiga w roli Bonda ma w następnych filmach cyklu zastąpić Tom Hardy