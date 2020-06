James Bond będzie miał córkę

W najnowszej, 25. odsłonie przygód agenta 007 zatytułowanej "Nie czas umierać" poznamy córkę Jamesa Bonda - taki szokujący przeciek trafił do mediów. Matką dziewczynki jest grana przez Leę Seydoux dr Madeleine Swann, która pojawiła się w poprzedniej części serii - "Spectre".

Tego jeszcze nie było - James Bond został ojcem /materiały prasowe

Jak odkryto tę niespodziewaną informację? Otóż na aukcję internetową eBay trafił tzw. call sheet, czyli harmonogram pracy na planie zdjęciowym. Opisano w nim szczegóły 235. sceny, w której biorą udział trzy kobiety: Madeleine Swann (Lea Seydoux), agentka 00 - Nomi oraz... tajemnicza Mathilde.

Reklama

Mathilde jest córką Jamesa Bonda, Madeleine to jej matka, a agentka 00 pomaga im w ucieczce przed niebezpieczeństwem. Córkę słynnego szpiega zagrała pięcioletnia Lisa-Dorah Sonne.

Dziennik "The Mail on Sunday" potwierdził plotki krążące wokół "Nie czas umierać". "Tak, to prawda. Bond został tatą. Daniel chciał, aby ten Bond był najbardziej zaskakującym i rozrywkowym filmem z serii. (...) Uczynienie Bonda ojcem daje ogromny wachlarz możliwości, jeśli chodzi o dramaturgię i budowanie historii" - powiedziała osoba związana z produkcją filmu. Wątek ojcostwa wprowadziła do "Bonda" Phoebe Waller-Bridge, która była odpowiedzialna za ostatnie szlify w scenariuszu.

"Nie czas umierać" 1 / 7 Daniel Craig w scenie z filmu "Nie czas umierać" Źródło: materiały dystrybutora udostępnij

25. część przygód Bonda miała pierwotnie wejść do kin w kwietniu tego roku, ale z powodu pandemii koronawirusa premiera została przesunięta na listopad 2020. Akcja filmu rozpoczyna się, gdy Bond jest na emeryturze. Na Jamajce odnajduje go przyjaciel z CIA, który prosi go, by ten uratował porwanego naukowca. W przeciwnika agenta 007, Safina, wciela się Rami Malek.