​James Belushi - w cieniu brata

Największą popularność przyniosła mu tytułowa rola Jima w sitcomie "Jim wie lepiej". W kinie zagrał kilka ról od dramatu wojennego Olivera Stonea "Salwador", poprzez film akcji "Czerwona gorączka", do lekkiej komedii "K-9". Przez długi czas był w cieniu starszego brata Johna. 15 czerwca James Belushi kończy 65 lat.

James Belushi /Bruce Bennett /Getty Images

W filmie "Fakty i akty" doradca polityczny (Robert de Niro) i producent filmowy (Dustin Hoffman) zastanawiają się, jak odwrócić uwagę opinii publicznej skandalu seksualnego, w jaki wplątał się prezydent USA. Najlepsza byłaby wojna. Ale z kim? "Z Albanią" - proponuje jeden z nich. "Znasz kogoś z Albanii?" - dopytuje drugi. "James Belushi" - pada odpowiedź.

James Belushi urodził się, co prawda w Chicago w Illinois, ale jego ojciec był albańskim imigrantem, a matka wywodziła się z pierwszego pokolenia amerykańskich Albańczyków.

Jego starszy brat, nieżyjący już John Belushi, był znanym komikiem. Pierwsze lata kariery Jima upłynęły w jego cieniu: obaj należeli do grupy improwizujących komików The Second City w Chicago.

John Belushi, zdobywca nagrody Emmy, wkrótce zagrał u Stevena Spielberga w "1940" oraz w kultowym "Blues Brothers". Zmarł w marcu 1982 roku z powodu przypadkowego przedawkowania narkotyków.

James też trafił na duży ekran, ale grał niewielkie role - w dreszczowcu Briana De Palmy "Furia" oraz dramacie kryminalnym Michaela Manna "Złodziej" u boku Jamesa Caana.

Bardziej znaczące role zagrał w filmu akcji "Czerwona gorączka", jako detektyw sierżant Art Ridzik, opiekujący się oficerem KGB granym przez Arnolda Schwarzeneggera, oraz w komediowym "K-9" w roli detektywa Michaela Dooleya, któremu towarzyszy owczarek niemiecki Jerry Lee.

Przełom nastąpił, gdy James Belushi otrzymał rolę w sitcomie stacji ABC "Jim wie lepiej" ("According to Jim"). Na planie tej produkcji spędził dziewięć lat i stał się bardzo popularny.

Za rolę w dreszczowcu sci-fi "Retrospekcja" James odebrał nagrodę na festiwalu filmowym w Maladze. Wcześniej wraz z Chuckiem Norrisem prowadził sklep z cygarami Lone Wolf Cigar Company. W zastępstwie za swojego zmarłego brata gra w zespole Blues Brothers Band pod pseudonimem Zee Blues.

Po nieudanych dwóch związkach małżeńskich w dniu 2 maja 1998 roku poślubił Jennifer Sloan, z którą doczekali się córki i syna. W roku 2018 Jennifer złożyła pozew o rozwód w rocznicę śmierci starszego brata Jamesa.