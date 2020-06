Jake Gyllenhaal zagra w ekranizacji komiksu

Rola tajemniczego Mysterio w filmie "Spider-Man: Daleko od domu" nie była ostatnią przygodą Jake'a Gyllenhaala z ekranizacją komiksu. Popularnego aktora zobaczymy w niebawem w adaptacji powieści graficznej "Snow Blind", którą wyreżyseruje twórca nominowanego do Oscara duńskiego thrillera "Winni" - Gustav Moller.

Jake Gyllenhaal spełnia się ostatnio nie tylko jako aktor, ale też jako producent /Will Heath/NBC/NBCU Photo Bank /Getty Images

Dla urodzonego w Szwecji Mollera będzie to anglojęzyczny debiut. Scenariusz adaptacji komiksu "Snow Blind" napisze Patrick Ness, autor scenariusza do filmu "Siedem minut po północy". Stworzony przez Olliego Mastersa i Tylera Jenkinsa komiks "Snow Blind" opowiada historię chłopca, który odkrywa, że jego rodzina została objęta programem ochrony świadków. Komiks opisywany jest jako połączenie "Labiryntu" Denisa Villeneuve'a oraz "Straconych lat" Sidneya Lumeta.



Gyllenhaal nie tylko wystąpi "Snow Blind", ale będzie pełnił również rolę jednego z producentów tego filmu. Aktor razem z Mollerem nagrał krótkie wideo, w którym opowiedział o swoim pomyśle na tę ekranizację. Za pośrednictwem aplikacji Zoom udało im się dzięki niemu doprowadzić do spotkania z osobami zainteresowanymi udziałem w tym projekcie.

Na premierę czeka już kilka innych filmów, których Gyllenhaal jest producentem. To "The Devil All the Time" z Tomem Hollandem, Robertem Pattinsonem i Mią Wasikowski, chwalony po debiucie festiwalowym horror "Relic", oparty na faktach "Good Joe Bell" z Markiem Wahlbergiem oraz "Breaking News in Yuba County" z Awkwafiną, Milą Kunis, Allison Janney i Juliette Lewis.

Z kolei jako aktora, Jake'a Gyllenhaala powinniśmy niedługo zobaczyć w wyreżyserowanym przez Davida Leitcha filmie "The Division", w którym zagra u boku Jessiki Chastain. Aktor ma również zagrać główną rolę w amerykańskim remake'u filmu "Winni", thrillera, którego bohaterem jest operator telefonu alarmowego odbierający niepokojące zgłoszenie. Akcja filmu w całości rozgrywa się w jednym pomieszczeniu.