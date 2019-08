"Jak zostałem gangsterem": Ponad prawem

O kulisach życia polskich gangsterów - ich pasjach, słabościach i namiętnościach jest najnowszy film Macieja Kawulskiego, współwłaściciela organizacji KSW, zatytułowany "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa". Obiecujący reżyser zadebiutował w tym roku filmem "Underdog", wysoko ocenionym przez publiczność.

Adam Woronowicz na planie filmu "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa" / Jacek Kurnikowski / AKPA

Pershing, Słowik, Dziad, Wariat w latach 90. tworzyli struktury zorganizowanych grup przestępczych. Bezwzględni, pozbawieni skrupułów przestępcy, którzy zaczynali od nielegalnego przemytu alkoholu i papierosów, a z czasem coraz zuchwalej bogacili się na haraczach i handlu narkotykami, sutenerstwie, dokonywali porwań, egzekucji i mieli krew na rękach. Jeździli drogimi samochodami, mieszkali w luksusowych rezydencjach i byli królami życia. Do czasu...

Reklama

W podwarszawskim Wawrze trwają ostatnie zdjęcia do filmu "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa". Oparta na faktach historia bohatera po raz pierwszy pokazuje prawdziwe oblicze polskich mafiosów. Akcja filmu zaczyna się w latach 70. - już wtedy młody bohater odkrywa smak prawdziwej adrenaliny. Z czasem odkrywa też pragnienie władzy, pieniędzy i bycia ponad prawem, które w połączeniu z gangsterskim talentem, trafiają na podatny grunt czasów transformacji. Scenariusz filmu oparty na faktach jest spowiedzią uczestnika podziemia przestępczego, osadzony w realiach poprzednich dekad zapowiada się interesująco.



"Dostałem tekst scenariusza i zrozumiałem, że po raz pierwszy w polskim kinie życie gangstera zostało opowiedziane, a nie było luźną interpretacją czy inspiracją. I to nie przez ludzi, którzy mówią, że znali, byli, widzieli, ale przez niego samego. Nie miałem wątpliwości, że chcę nakręcić ten film. To przepiękna opowieść o miłości i przyjaźni okrutnego człowieka, któremu możemy przyjrzeć się w ciągu 40 lat życia" - przyznał Maciej Kawulski.



W roli głównej zobaczymy Marcina Kowalczyka, znanego z roli "Magika" z filmu "Jesteś Bogiem", a partnerować mu będzie Tomasz Włosok, który w tym roku świętował aż dwie duże premiery - "Underdog" i "Diablo. Wyścig z czasem".



Niespodzianką jest udział Natalii Szroeder i Natalii Siwiec, ale Kawulski nie boi się ryzykować. Inni producenci kierują się aspektem finansowym, angażując tych samych aktorów, a widz zmęczony powtarzalnością chce być zaskakiwany. W pozostałych, drugoplanowych rolach wystąpili też m.in.: Adam Woronowicz, Janusz Chabior, Jan Frycz, Piotr Rogucki.



"Bardzo intrygująca historia o ludziach, którzy wyglądają dość niepozornie, a są nieobliczalni i nie znają żadnych granic, już na etapie scenariusza była dla mnie fascynująca. Świetnie napisany tekst, z którym do tej pory się nie spotkałem w polskim kinie, nieoczywiste postaci pokazane na przestrzeni kilku dekad w świetnie odtworzonej scenografii, jak i charakteryzacji" - przyznał Tomasz Włosok, filmowy Valden, przyjaciel głównego bohatera.



Premiera filmu "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa" planowana jest na 3 stycznia 2020 roku.