Mason Thames wcieli się w Czkawkę, któremu głos w animacjach podkładał Jay Baruchel. Znana z serialu "The Last of Us" Nico Parker sportretuje z kolei Astrid, która mówiła dotychczas głosem Ameriki Ferrery.

Choć w hitowym serialu stacji HBO "The Last of Us" pojawiła się przez zaledwie kilka minut, to wystarczyło, by podbiła serca widzów. Ale trudno się dziwić, skoro zagrała córkę Joela granego przez Pedro Pascala. Szybko okazało się, że Nico Parker talent aktorski wyssała odziedziczyła w genach. Mamą dziewczyny jest popularna aktorka Thandiwe Newton, a tatą reżyser Ol Parker ("Niech będzie teraz").