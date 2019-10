Już 29 listopada w kinach pojawi się komediowy poradnik dla wszystkich szukających prawdziwej miłości. W komedii romantycznej "Jak poślubić milionera" występują największe gwiazdy polskiego kina.

Michał Malinowski i Małgorzata Socha w scenie z "Jak poślubić milionera" /materiały dystrybutora

"Jak poślubić milionera" to komedia romantyczna opowiadająca historię Alicji (Małgorzata Socha), dziewczyny, która przypadkiem trafia na kurs prowadzony przez autorkę bestsellerowych poradników - Sonię (Małgorzata Foremniak). Sonia wychodzi z założenia, że "w życiu lepiej płakać w Mercedesie niż w PKS-ie" i zdradza uczestnikom kursu sprawdzone metody uwodzenia, które zadziałają nawet na najbardziej oporne przypadki.

"Przede wszystkim Sonia mobilizuje kobiety, żeby wychodziły ze swoich skorup, żeby pozbywały się swoich kompleksów, żeby otwierały i uruchamiały swoją kobiecość, swoją sensualność. Daje kobietom rady, w jaki sposób zainteresować mężczyznę, przyciągnąć go do siebie i spowodować, żeby właśnie na nią zwrócił uwagę, no i oczywiście, żeby się w niej zakochał" - mówi o swojej postaci Małgorzata Foremniak.



Zdjęcie Małgorzata Socha w scenie z filmu "Jak poślubić milionera" / materiały dystrybutora

"Historia mojej bohaterki, nie jest odosobnionym przypadkiem - dodaje Małgorzata Socha - myślę, że taka opowieść daje nadzieję ludziom, którzy trochę stracili już wiarę w to, że mogliby się znów szczęśliwie zakochać. Trzeba sobie dać przyzwolenie, że możemy kogoś poznać, otworzyć się na innych i może nie do końca czekać, aż ta miłość sama przyjdzie i nas znajdzie, tylko wyjść do ludzi i dać się odkryć i zaczarować przez kogoś, na nowo".

Oprócz Małgorzaty Sochy na ekranie zobaczymy również innych wspaniałych artystów: Anitę Sokołowską, Małgorzatę Foremniak, Michała Malinowskiego, Wojciecha Mecwaldowskiego, Mikołaja Roznerskiego, Edytę Olszówkę, Julię Wieniawę, Justynę Steczkowską, Julię Kuczyńską (Maffashion), Ewę Wachowicz, Katarzynę Kwiatkowską i Sebastiana Stankiewicza, laureata nagrody za najlepszą drugoplanową rolę męską podczas 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

"Jak poślubić milionera" to komediowy poradnik dla wszystkich, którzy marzą o szczęśliwych związkach. Główni bohaterowie filmu zamiast czekać, aż ślepy los ześle im upragnioną miłość, biorą sprawy w swoje ręce i zapisują się na kurs gwarantujący znalezienie drugiej połówki. Oczywiście, jeśli przy okazji okaże się, że wybranek serca jest milionerem, nikt nie będzie przecież składać reklamacji. Czy faktycznie istnieją sprawdzone metody uwodzenia, które działają na wszystkich mężczyzn? Co można, a czego absolutnie nie wolno robić na pierwszej randce? Jak znaleźć miłość i nie zepsuć wszystkiego w jeden dzień?