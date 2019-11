Jak Muniek Staszczyk został gangsterem?

3 stycznia w kinach pojawi się film "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa". W opartym na faktach obrazie w roli głównej zobaczymy Marcina Kowalczyka. Już teraz prezentujemy jednak teledysk do nowego utworu Muńka Staszczyka - "Ołów", oficjalnej piosenki promującej nowe dzieło .

"Ołów" to drugi singiel z wydanej 18 października płyty Muńka Staszczyka "Syn Miasta" /materiały dystrybutora

"Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa" to film o przyjaźni i miłości w czasach, w których pozwolenie sobie na emocje może okazać się tragiczne w skutkach. W życiu Bohatera liczą się tylko dwie osoby - najbliższy przyjaciel i ukochana kobieta, a światem jego interesów rządzi przemoc. Akcja filmu zaczyna się w latach 70. - już wtedy młody Bohater wie, że adrenalina smakuje bardziej niż mleko w proszku. Z czasem odkrywa też pragnienie pieniędzy, władzy i bycia ponad prawem. Rozpoczyna się transformacja, a jego gangsterski talent rozkwita. Wspólnie z przyjacielem buduje własną armię.



Oparta na faktach historia Bohatera po raz pierwszy pokazuje prawdziwe oblicze polskich mafiosów: zaczynali w kreszowych dresach i stworzyli organizację przestępczą, która przez chwilę panowała nad całym krajem. Finał tej historii nie został jednak napisany pociskami i krwią - czasem słowo rani mocniej niż kula, a miłość i przyjaźń mogą być lekarstwem, nawet w najbardziej okrutnych rękach.

Data premiery piosenki Muńka Staszczyka "Ołów" nie jest przypadkowa - przypada 5 listopada, w dniu urodzin muzyka. To drugi singiel z wydanej 18 października płyty "Syn Miasta". - Jurek Zagórski, producent mojego solowego albumu wymyślił świetny riff, będący skrzyżowaniem T.Rex z Jackiem White. Pomimo że jest między nami 15 lat różnicy to w rock'n'rollu kręci nas to samo. Inspiracją do napisania tekstu była rozmowa z moją córką Marysią. Marysia ma 26 lat, chłopaka Włocha, mieszka więc jedną nogą we Włoszech a drugą w Warszawie. Przyjechała do Polski na Boże Narodzenie rok temu. Był grudzień bez śniegu, w powietrzu smog, ołowiane warszawskie niebo... Szliśmy koło "Patelni" mijając Pałac Kultury, kiedy Mańka powiedziała "Wiesz ojciec, pomimo że w Bergamo jest teraz dużo ładniejsza pogoda, to ja jednak kocham ten zafajdany chodnik!" - odpowiedziałem - "Córeczko, mamy piosenkę!" - mówi o utworze "Ołów" Muniek Staszczyk.

Wideo Muniek Staszczyk - Ołów (z filmu "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa")

W filmie "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa" główną rolę gra Marcin Kowalczyk ("Jesteś Bogiem", "Hardkor Disco"). Partnerują mu: Tomasz Włosok, który gra Waldena, najbliższego przyjaciela oraz Natalia Szroeder w roli Magdy, ukochanej Bohatera. Dla świetnie znanej ze sceny fonograficznej wokalistki jest to debiut na dużym ekranie. W pozostałych rolach: Natalia Siwiec, Józef Pawłowski, Mateusz Nędza, Waldemar Kasta, Piotr Rogucki, Anna Krotoska oraz tak uznane nazwiska świata filmu, jak Jan Frycz, Janusz Chabior i Adam Woronowicz.