"The Ring": Daveigh Chase

Daveigh Chase zdobyła światową sławę za sprawą roli mrocznej dziewczynki o bladej cerze i przerażającym spojrzeniu - wcieliła się w Samarę Morgan w horrorze "The Ring" z 2002 roku.

Zdjęcie "The Ring": Daveigh Chase / Everett Collection / East News

Główna bohaterka - Rachel Keller odkrywa, że śmierć jej kuzynki mogła być spowodowana obejrzeniem "przeklętej kasety video". Okazuje się, że wszyscy, którzy do tej pory ją obejrzeli umarli w przeciągu siedmiu dni. Rachel postanawia nie dopuścić do tego, by klątwa dotknęła jej osoby, ale jednocześnie chce wyjaśnić przerażająca zagadkę.



Wideo youtube

Później Daveigh Chase mogliśmy oglądać głównie w produkcjach skierowanych do dzieci. 31-letnia gwiazda dziś trzyma się z dala od show-biznesu.

Zdjęcie Daveigh Chase w 2011 roku / East News / East News

"Siła strachu": Dakota Fanning

Nie ulega wątpliwości, że Dakota Fanning zrobiła jedną z najbardziej błyskotliwych "dziecięcych" karier w Hollywood. Zanim skończyła 11 lat, miała już na swym koncie udział w filmach u boku takich legend kina, jak Sean Penn, Michelle Pfeiffer, Charlize Theron, Denzel Washington i Robert de Niro. W 2005 roku wystąpiła w roli Emily Callaway w filmie "Siła strachu".

Kilkuletnia Emily Callaway wcześnie pozna siłę strachu: jej zabawy z wyimaginowanym przyjacielem o imieniu Charlie szybko przestają być proste i niewinne. Charlie wciąga Emily w serię koszmarnych i tajemniczych wydarzeń, którym nie może zapobiec nawet ojciec dziewczynki, David Callaway. Kim - lub czym - jest Charlie? Czy to możliwe, by "wyimaginowany" przyjaciel aż tak zawładnął duszą dziecka?



Wideo youtube

Dakota Fanning do dziś gra w filmach, jednak nie udało się jej powtórzyć sukcesu z początków swojej kariery. W 2019 roku pojawiła się w filmie Quentina Tarantino "Pewnego razu... w Hollywood". Aktorka wcieliła się w nim w Lynette Fromme, członkinię bandy Mansona.

Zdjęcie Dakota Fanning / Jeff Kravitz/FilmMagic / Getty Images

"Szósty zmysł": Haley Joel Osment

W 1998 roku Haley Joel Osment otrzymał rolę, która odmieniła jego życie. M. Night Shyamalan zaangażował go do swojej produkcji "Szósty zmysł" , która z miejsca stała się hitem.

Haley wcielił się w produkcji w Cole'a Seara, ośmioletniego chłopca widzącego zmarłych i nie potrafiącego poradzić sobie z tym niezwykłym darem. Próbuje mu pomóc grany przez Bruce'a Willisa psycholog dziecięcy. Za swoją kreację Osment otrzymał nominację do Oscara i Złotego Globu, a jedna z jego kwestii: "Widzę martwych ludzi", przeszła do historii kinematografii.



Wideo youtube

W pewnym momencie Osment zupełnie zniknął z ekranów, pozostawiając po sobie głównie dobre wrażenie, ale trochę żalu, że nie wyszło. Dzisiaj, gdy nabrał wagi i zapuścił brodę, z której dumny byłby każdy szanujący się drwal, gra raczej dla zabawy i igrania z dawnym wizerunkiem. W kinowej "Ekipie" Douga Ellina wcielił się w obleśnego bogacza, w "Kle" Kevina Smitha zagrał z kolei narwanego kumpla głównego bohatera. Zaliczył też krótkie role w serialach "Dolina Krzemowa" czy odświeżonym "Z archiwum X".



Haley Joel Osment: Zmarnowany potencjał 1 / 20 Haley Joel Osment urodził się 10 kwietnia 1988 roku w Los Angeles. Jego ojciec, Eugene, przelał na syna swoje nadzieje związane z aktorstwem i nigdy nie zrealizowane aspiracje zawodowe (sam był niezbyt popularnym aktorem serialowym). Źródło: materiały prasowe udostępnij

Zdjęcie Haley Joel Osment / Jeff Kravitz/FilmMagic / Getty Images

"Egzorcysta": Linda Blair

Lina Blair w wieku kilkunastu lat zagrała w kultowym horrorze, dzięki czemu nagle stała się gwiazdą. Ta rola zniszczyła jej życie. Jej kariera skończyła się równie szybko, jak się zaczęła.

Rodzice Blair od początku wiązali jej przyszłość z filmem. W wieku pięciu lat została dziecięcą modelką i zaczęła występować w reklamach. Mając dziewięć lat, pojawiła się w telenoweli "Hidden Faces" (1968-1969), a rok po jej zakończeniu dostała pierwszą rolę w filmie kinowym. Przełomem w jej karierze okazał się "Egzorcysta" (1973), kultowy horror Williama Friedkina. Blair wcieliła się w Regan, nastoletnią dziewczynę, która zostaje opętana przez demona. Jej ciało przechodzi szereg groteskowych przemian, a zachowanie staje się coraz bardziej nieobliczalne.

Zdjęcie "Egzorcysta" (1974) / Warner Bros / Hoya Productions/Collection Christophel/East News / East News

O ocalenie duszy dziewczyny walczy dwóch księży - starszy, doświadczony egzorcysta i młody, przechodzący właśnie kryzys wiary duchowny-psychiatra. Blair wybrano spośród ponad 600 nastoletnich aktorek. Film stał się kasowym hitem, a recenzenci nie szczędzili jej pochwał. Wydawało się, że to początek wspaniałej kariery. W 1974 roku młoda aktorka za swą rolę otrzymała Złoty Glob o nominację do Oscara.

Część konserwatywnych mediów odebrała film Friedkina jako bluźnierstwo, a w centrum ich nagonki znalazła się właśnie Blair. Z kolei czasopisma plotkarskie rozpisywały się o załamaniu nerwowym, jakie miała rzekomo przeżyć na planie filmu. Aktorka otrzymywała także anonimowe groźby od psychofanów i fanatyków religijnych. Problem był tak poważny, że wytwórnia Warner Bros. przez pół roku opłacała policjantów, którzy przez cały dzień chronili Blair i jej rodzinę.

W 1978 roku Blair powróciła do roli Regan w "Egzorcyście II: Heretyku". Film powstawał bez błogosławieństwa Williama Friedkina, a klimat pierwszej części został zastąpiony elementami s-f. "Egzorcysta II" uznawany jest za jeden z najgorszych filmów w historii kina. Potem aktorka pojawiła się w "Krzyku" (1996) Wesa Cravena, w którym zagrała niepodpisany epizod. Poza nim pojawiała się wyłącznie w kinie klasy B oraz gościnnie w serialach telewizyjnych.

Niepowodzenia w karierze filmowej nie znaczą jednak, że Blair straciła na popularności. Wręcz przeciwnie. Po roli w "Boogie na wrotkach" (1979) okrzyknięto ją symbolem seksu. Status ten ugruntowała w 1983 roku, gdy rozebrała się w sesji dla magazynu Playboy. Ostatnio popularność zyskała także jej działalność społeczna. Blair jest wegetarianką i promuje zdrowy tryb życia. Większość swoich pieniędzy przeznaczyła na pomoc dla zwierząt. Po huraganie Katrina w 2005 roku przygarnęła 51 psów, które po kataklizmie zostały bez dachu nad głową.

Zdjęcie Linda Blair / Albert L. Ortega/Getty Images / Getty Images

"Lśnienie": Lisa i Louise Burns

Lisa i Louise Burns w 1980 roku w wieku 12 lat wystąpiły w filmie "Lśnienie" , wcielając się w role zamordowanych córek Delberta Grady'ego, które ukazują się jednemu z głównych bohaterów filmu Danny'emu Torrance'owi. Pomimo tego, że pojawiają się na ekranie tylko na 40 sekund, są prawdopodobnie jednymi z najbardziej kultowych postaci z filmów Kubricka.

Zdjęcie "Lśnienie" (1980) / materiały prasowe

Dziś młode gwiazdy dalej pozostaję aktywne w mediach społecznościowych i często wspominają swój kultowy występ.

Instagram Post

