Bruce Willis ma demencję. Jego żona pisze książkę

Wiosną 2002 roku Bruce Willis został zmuszony zakończyć karierę z powodu poważnych problemów zdrowotnych. Rodzina hollywoodzkiego aktora przekazała wówczas, że cierpi on na afazję. Bliscy gwiazdora "Szklanej pułapki" poinformowali, że zdiagnozowano u niego otępienie czołowo-skroniowe. Do głównych objawów należą nasilające się z biegiem czasu zaburzenia funkcji poznawczych, mowy i zachowania.

Członkowie rodziny Willisa od samego początku otwarcie mówili o jego dolegliwościach oraz o tym, jak sami radzą sobie z tą dotkliwą sytuacją.

"Wciąż uczę się tego, jak trudną chorobą jest demencja. A jest ona trudna nie tylko dla pacjenta, ale i dla jego rodziny. Nie inaczej jest w naszym przypadku. Mówi się, że to choroba całej rodziny i rzeczywiście tak jest. Poznanie diagnozy przyniosło nam pewną ulgę. Nie uczyniła ona tej sytuacji mniej bolesną, ale gdy wiesz, co konkretnie dzieje się z ukochaną osobą, łatwiej jest ci to zaakceptować" - wyznała obecna żona aktora, Emma Heming Willis.



Żona gwiazdora chce, aby zwiększyła się świadomość i wiedza na temat tej choroby. Dlatego postanowiła napisać książkę, która byłaby poradnikiem dla opiekunów osób, którzy zostali dotknięci jakimś zaburzeniem neurologicznym. Premiera publikacji (na razie nie ma tytułu) odbędzie się w 2025 roku.



Dla mnie wiedza to potęga. Niezwykle istotne było też zbudowanie wokół siebie wspierającej społeczności, bo przywróciło to stabilność i pewną kontrolę, które zostały całkowicie zniszczone, gdy w naszej rodzinie po raz pierwszy pojawiła się diagnoza: otępienie czołowo-skroniowe wyjaśniła w komunikacie żona Willisa.

Poza osobistymi zapiskami autorki, na kartach książki znajdą się także wywiady z ekspertami i porady dotyczące opieki nad osobami dotkniętymi chorobami neurologicznymi.

Emma Heming Willis twierdzi, że odpowiednia wiedza pozwala nie tylko na skuteczne wsparcie męża.

Źródła wiedzy mają ogromną moc. Zapewniają mi możliwość ciągłego rozwoju, a dzięki temu mogę być lepszą matką, żoną, przyjaciółką i partnerką w opiece. Chcę się dzielić tą wiedzą z osobami, które jej potrzebują dodała.