Żarty z niepełnosprawnych umysłowo i "blackface"

Premierze filmu towarzyszyły jednak liczne kontrowersje.

Sporo protestów wywołała kreacja Roberta Downeya Jra. Zagrał on bowiem białego gwiazdora, który dzięki specjalnej operacji upodobnił się do Afroamerykanina (Downey ujawnił, że każdego dnia na planie zdjęciowym spędzał dwie godziny w charakteryzatorni). Ten zabieg, nazywany "blackface", spotkał się z głośnym sprzeciwem społeczności afroamerykańskiej, ale aktorowi zapewnił nominację do Oscara.

"Kiedy pierwszy raz przeczytałem scenariusz, zdumiałem się: 'Co? Blackface?'. Kiedy jednak zobaczyłem [Downeya] na planie, on po prostu stał się czarnoskóry... To było po prostu dobre aktorstwo. Na planie wyglądało to dziwnie, ponieważ przez cały czas nie wychodził z roli. Jest prawdziwym aktorem Metody" - mówił czarnoskóry aktor Brandon T. Jackson.