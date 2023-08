Jacqueline Kennedy i Warren Beatty: To dlatego się rozstali. Prawda wyszła na jaw po latach

Oprac.: Krystian Zając Wiadomości

Kilka dni temu światło dzienne ujrzała nowa biografia Jacqueline Kennedy zatytułowana "Jackie: Public, Private, Secret". Jedną z ciekawostek, którą możemy znaleźć w tej książce, są kulisy krótkiego związku byłej pierwszej damy z jednym z największych hollywoodzkich amantów, Warrenem Beattym. Autor biografii, Randy Taraborrelli, przekonuje, że romans się skończył, bo oboje się sobą rozczarowali. Ona nie mogła znieść tego, że Warren bez przerwy mówił o swojej karierze i nie był zainteresowany jej sprawami, z kolei on był zawiedziony tym, że Jackie bliżej jest do kury domowej niż do księżniczki.

Jacqueline Kennedy i Warren Beatty byli parą tylko przez kilka miesięcy /Tom Wargacki/WireImage/Jack Mitchell /Getty Images