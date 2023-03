"Policyjna opowieść" z 1985 roku okazała się nie tylko dużym sukcesem kasowym, ale i nowym otwarciem dla Jackiego Chana . Aktor, opromieniony sukcesem licznych filmów kung-fu ze swoim udziałem, w pewnym momencie uznał, że najwyższy czas zawojować Hollywood, ale jego próby okazały się nieskuteczne. Gdy nakręcony w Stanach "Protektor" okazał się niewypałem, Chan wrócił do Hongkongu. Nakręcił tu "Policyjną opowieść" i nagle jego kariera eksplodowała.

Jackie Chan gwiazdą filmu "Nowa policyjna opowieść 2"

Seria rozpoczęta filmem z 1985 roku liczyła w sumie cztery filmy. W 2004 roku nakręcony został jej reboot zatytułowany "Nowa policyjna opowieść". Od oryginału różniło ją to, że film był znacznie bardziej mroczny niż utrzymana w lekkim tonie "Policyjna opowieść". I to właśnie kontynuacja tego filmu będzie kolejnym przedsięwzięciem, w którym Jackie Chan weźmie udział. "Nowa policyjna opowieść 2" stanowić będzie też powrót do Hongkongu. W międzyczasie w 2013 roku nakręcony został jeszcze film "Policyjna opowieść 2013", w którym Chan wcielił się w rolę policjanta z Chin.

Jackie Chan nie tylko wystąpi w filmie "Nowa policyjna opowieść 2", ale będzie też jego producentem. Film wyreżyseruje partnerujący Chanowi w poprzednim filmie serii Nicolas Tse, dla którego będzie to reżyserski debiut. "Włożyłem wiele wysiłku w 'Policyjną opowieść', a serię pokochali widzowie na całym świecie. Do nowej odsłony przyciągnęło mnie nazwisko Nicolasa Tse, który ją wyreżyseruje" - mówił Jackie Chan podczas prezentacji projektów studia Emperor Motion Pictures.