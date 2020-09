Jackie Chan straci warte 15 milionów dolarów apartamenty

Dwa pekińskie apartamenty należące do legendarnego gwiazdora azjatyckiego kina akcji Jackiego Chana trafiły przymusowo na sprzedaż. Jak informuje portal „Variety”, powodem zajęcia nieruchomości aktora mają być niejasności co do prawa własności obydwu mieszkań.

Położone w pekińskim dystrykcie Dongzhimen apartamenty były zajmowane przez Chana od 2007 roku. Według dostępnych informacji, aktor zapłacił za nie niecałe pięć milionów dolarów. Rynkowa wartość tych mieszkań jest o wiele większa, bo sięga prawie 15 milionów dolarów. Chan miał je nabyć po wzięciu udziału w akcji promocyjnej chińskiej firmy deweloperskiej Yujia Real Estate.



Warte 15 milionów apartamenty zajmują w sumie obszar 1200 metrów kwadratowych. Znajduje się w nich sześć sypialni oraz trzy części mieszkalne. Apartamenty te będzie można nabyć na aukcji, która odbędzie się 30 września. Cena wywoławcza to 10,5 milionów dolarów.



Powodem niespodziewanej eksmisji Jackiego Chana mają być nieprawidłowości w dokumentach, które miały przenieść prawa własności mieszkań na rzecz aktora. W efekcie obydwa pozostają własnością firmy Yujia. Na skutek decyzji sądu środki, którymi dysponuje deweloper, zostały jednak zajęte w sprawie pomiędzy Yujia i innym deweloperem, firmą Tenhong Real Estate. Wśród nich są apartamenty Chana, które decyzją sądu mają zostać sprzedane.



Jeden z apartamentów, o których Jackie Chan myślał, że należą do niego, ma ciekawą historię. To właśnie w nim w 2014 roku aresztowany za posiadanie marihuany został syn aktora, Jaycee. W efekcie trafił na pół roku do więzienia.

Jackie Chan będzie miał gdzie mieszkać. Do tego jednego z najlepiej opłacanych chińskich aktorów należą też inne posiadłości. Nie tylko w Chinach, ale i m.in. w Hongkongu.