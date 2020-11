Jacek Rozenek opublikował poruszający film dla osób po udarze

Jacek Rozenek, aktor znany z serialu "Barwy szczęścia" i trener biznesu, jest obecnie w znakomitej formie, zarówno psychicznej, jak i fizycznej. Jednak na swoim profilu facebookowym cofnął się do dramatycznych chwil sprzed kilkunastu miesięcy, kiedy musiał uczyć się... wstawać z wózka inwalidzkiego i niemal nadludzką siłą woli starać się zachowywać równowagę w pozycji pionowej.

Jacek Rozenek angażuje się w popularyzowanie wiedzy o udarze i zachęca osoby, które również padły jego ofiarą, do niepoddawania się /Bartosz Krupa/Dzień Dobry TVN /East News

Krótki filmik z rehabilitacji aktor opatrzył opisem: "Zdjęcie z Gryfic, dwa miesiące po udarze, stoję sam i usiłuję utrzymać równowagę. Bardzo trudne... Przypomnienie, ile zdołałem osiągnąć. Miłego dnia dla wszystkich".



Zanim doszło do udaru Jacek Rozenek trafił do szpitala z podejrzeniem wady serca. Udaru dostał, gdy już opuścił szpital. W późniejszych wywiadach tłumaczył, że przed atakiem miał klasyczne objawy udaru: opadający kącik ust, bezwładność w prawej części ciała, trudności z mówieniem, nieostre widzenie, poczucie ogromnej senności.



Wtedy jednak nie wiedział, co się z nim dzieje. Do szpitala trafił w stanie terminalnym. Udało się uratować mu życie, ale czekała go wielomiesięczna rehabilitacja.

Dziś Rozenek angażuje się w popularyzowanie wiedzy o udarze i zachęca osoby, które również padły jego ofiarą, do niepoddawania się. On sam o powrót do sprawności walczył z ogromną determinacją. I dziś znów można go oglądać teatrze i w "Barwach szczęścia".