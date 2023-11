Jacek Braciak zagra braci Kaczyńskich. To nie będzie zwykła biografia

Oprac.: Jakub Izdebski Wiadomości

W drugiej połowie 2024 roku mogą ruszyć zdjęcia do filmu "Transatlantyk 2010". Przedstawi on fikcyjną podróż prezydenta Lecha Kaczyńskiego do Brazylii w 2010 roku. Realizację filmu poprzedziła premiera książki.

