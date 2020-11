Jacek Bławut: Najtrudniejsza scena "Dnia świra"

Nagradzany reżyser filmów dokumentalnych oraz wybitny operator Jacek Bławut obchodzi we wtorek, 3 listopada, 70. urodziny.

Zdjęcie Jacek Bławut /Rafał Guz /Agencja FORUM

Jacek Bławut jest absolwentem Wydziału Operatorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi (1982). Zaczynał karierę jako operator filmów fabularnych, oświatowych i dokumentalnych, dopiero w 1984 roku zadebiutował jako samodzielny reżyser filmem "Superciężki" - opowieści o ważącym 140 kg zapaśniku Adamie Sandurskim.

Rozgłos przyniósł mu jednak dopiero zrealizowany w 1990 roku film "Nienormalni" - fabularyzowany dokument zrealizowany w ośrodku dla osób z upośledzeniem umysłowym w Kozicach Dolnych.



W kolejnych latach Bławut nakręcił wiele nagrodzonych na festiwalach filmowych dokumentów: historię więźnia-recydywisty "Born Dead" (2004), podejmującego temat alkoholizmu "Szczura w koronie" (2005), intymny portret kickboksera Marka Piotrowskiego "Wojownik" (2007) czy "Wirtualną wojnę" (2012) - opowieść o mężczyznach zafascynowanych drugą wojną światową i realizujących swoją historyczną pasję za pomocą najnowszych zdobyczy techniki.

