Izabella Miko w zwiastunie serialu "Hunters"

Pojawił się nowy spot serialu "Hunters", w którym główną rolę zagrał Al Pacino. Miliony Amerykanów obejrzy ten zwiastun w czasie szlagierowego meczu futbolu amerykańskiego Super Bowl. W scenie otwierającej klip pierwsze skrzypce gra Izabella Miko.

Izabella Miko wskazuje nazistę w serialu "Hunters" /YouTube

Serial "Hunters" opowiada o grupie żydowskich mścicieli, którzy ścigają i zabijają ukrywających się w Ameryce nazistów, próbujących w nowej ojczyźnie wskrzesić IV Rzeszę. Na czele grupy stoi Meyer Offerman - w tej roli Al Pacino. Akcja serialu rozgrywa się w realiach Nowego Jorku lat 70.

W serialu epizodycznie pojawia się też Polka robiąca karierę w Hollywood, Izabella Miko. Choć rólkę ma niewielką, to uśmiechnęło się do niej szczęście. Od sceny z jej udziałem zaczyna się zwiastun, który zostanie wyemitowany podczas największego wydarzenia sportowego w Ameryce - finałowego meczu o mistrzostwo ligi futbolu amerykańskiego, czyli Super Bowl. Telewizyjne reklamy są wtedy najdroższe. Nie powinno to dziwić, skoro finał rozgrywek ligi NFL ogląda ponad 100 milionów widzów.

Miko gra polską Żydówkę, która podczas ogrodowego party w jednym z biesiadników rozpoznaje nazistę. Wpada w amok i krzycząc, wskazuje oprawcę. W serialu aktorka nie miała jednak żadnych scen z Pacino. Co charakterystyczne, Miko nosi rudą perukę.

Produkcja będzie mieć premierę 21 lutego w serwisie Amazon Video. Historia rozpisana jest na 10 odcinków.