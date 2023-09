Izabela Kuna coraz śmielej rozbiera się przed kamerami

O Izabeli Kunie w ostatnich miesiącach jest niezwykle głośno. Tylko w tym roku na ekranach pojawi się kilka premier z jej udziałem. Aktorkę można zobaczyć m.in. w "Sexify 2", "Masz ci los", a już wkrótce także w nowej wersji "Znachora". Od kilku dni natomiast w repertuarze kin znajduje się druga część "Teściów". W filmie Kaliny Alabrudzińskiej wciela się w Wandę. Jej bohaterkę tym razem można oglądać również w wakacyjnym wydaniu, gdzie momentami paraduje w bikini. W rozmowie z portalem Film.wp.pl aktorka opowiedziała o swoim podejściu do rozbieranych scen. Okazuje się, że długo musiała walczyć z kompleksami.

"Nigdy w życiu jako aktorka tyle się nie rozbierałam, co teraz. A pamiętam czasy, kiedy przychodziłam na plażę ubrana od stóp do głów. Wmawiałam sobie, że nie lubię słońca, ale chyba jednak się wstydziłam." - opowiadała.

Zdjęcie Izabela Kuna i Adam Woronowicz w scenie z filmu "Teściowie 2" / Hubert Komerski / materiały prasowe

Od kilku lat aktorce zdecydowanie łatwiej przychodzi pokazywanie swojego ciała.

"Teraz lubię się rozbierać, więc mam nadzieję, że nie wariuję. Mając 20, 30 lat towarzyszył mi nieustanny lęk przed tym, jak ocenią mnie inni. (...) Nie lubiłam siebie za bardzo. Przez ostatnie 7-8 lat przechodziłam okres zakochania się sobą i spokojnej akceptacji, dziś mogę śmiało powiedzieć, że rozbieranie się na planie i na plaży sprawia mi przyjemność. Oczywiście wolałabym być młodsza i wyglądać lepiej, no ale jest jak jest." - dodała.

"Teściowie 2": Fabuła filmu

Czy tym razem dojdzie do ślubu? Weronika i Łukasz - niedoszła para młoda z pierwszej części postanawia dać sobie drugą szansę i zaprasza rodzinę na ślub i przyjęcie weselne do nadmorskiej miejscowości. Wśród gości znajdują się dobrze znani już widzom bohaterowie: Wanda i Tadeusz wraz z psem Mirelką, a także rozwiedziona Małgorzata w towarzystwie... o kilkanaście lat młodszego Jana oraz matki. Morze, drinki, roznegliżowani plażowicze to wszystko sprawia, że członkowie rodziny pary młodej coraz bardziej się otwierają i zrzucają kolejne maski.

"Teściowie 2" to komiczno-ironiczna opowieść o tym, jaki jest stan małżeństwa z trzydziestoletnim stażem, o różnicy pokoleniowej w związku, która wciąż wydaje się być tematem tabu oraz o tym, czy w ogóle warto wychodzić za mąż.