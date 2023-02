Iza Miko na czerwonym dywanie u boku hollywoodzkich gwiazd

Izabella Miko: Amerykański sen

Izabella Miko od wielu lat spełnia swoje amerykańskie marzenie. Do USA wyleciała jako nastolatka i ukończyła tam prestiżową szkołę American Ballet Association w Nowym Jorku. Po poważnej kontuzji kolana musiała zrezygnować z kariery tanecznej i przekierowała swoje siły na aktorstwo.

Sporadycznie mogliśmy oglądać ją w polskich produkcjach takich jak: "Planeta singli 2" reżyserii Sama Akina, "Futro z misia" Michała Milowicza i Kacpra Anuszewskiego czy "Kochaj i tańcz" Bruce'a Parramore'a. Jednak obecnie koncentruje się na graniu w amerykańskich filmach i serialach. I choć nie są to pierwszoplanowe role, zapewniają aktorce stabilne źródło utrzymania.

Jak na prawdziwą gwiazdę przystało, Izabella pojawia się na czerwonych dywanach wśród hollywoodzkich wielkich aktorów. Nie mogło więc zabraknąć jej na oficjalnej premierze nowej produkcji Netflixa - "U mnie czy u ciebie" reżyserii Aline Brosh McKenna.

Aktorka, która uwielbia prostotę i minimalizm na tę okazję wybrała skromną, różową sukienkę i klasyczne czarne szpilki. Z pewnością uwagę skradała maska zrobiona z łańcuszka, którą celebrytka miała na twarzy. Taki dodatek dodawał jej uroku, a także wyróżniał ją na tle innych zaproszonych gości.

Izabella Miko: Początki kariery

Iza Miko to pseudonim artystyczny. W dowodzie widnieje jej prawdziwe nazwisko - Izabela Mikołajczak. Jest córką córką znanej pary aktorskiej - Aleksandra Mikołajczaka i Grażyny Dyląg. Od momentu, kiedy jako dziewczynka wystąpiła w niewielkiej roli w filmie "Pan Kleks w kosmosie", wiele się zmieniło. Jako 14-latka wyjechała do USA. Chciała zostać baletnicą, ale kontuzje skutecznie jej to utrudniły, w końcu zdecydowała się na aktorstwo.

Przełomem w aktorskiej karierze Izabelli Miko okazała się rola jednej z seksownych kelnerek baru Coyotte Ugly w filmie pod tym samym tytułem (w Polsce jako "Wygrane marzenia", 2000). Po sukcesie "Wygranych marzeń" Polka otrzymywała kolejne propozycje: oglądaliśmy ją w niskobudżetowym horrorze "Straceni" (2001) czy dramacie "Na trapezie" (2005), gdzie współdzieliła ekran z wielkim Derekiem Jacobim. Aktorka ma również na koncie wspólny film z Valem Kilmerem, któremu partnerowała w "Fałszywej tożsamości" (2009).