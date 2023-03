To z rąk Skolimowskiego na festiwalu Plus Camerimage w 2008 roku w Łodzi otrzymała nagrodę im. Krzysztofa Kieślowskiego, która ma doceniać to, co w aktorstwie najlepsze i najcenniejsze. Co ciekawe, jury pod przewodnictwem właśnie Isabelle Huppert w 1988 roku przyznało Kieślowskiemu Europejską Nagrodę Filmową za "Krótki film o zabijaniu" , co zapoczątkowało międzynarodową karierę polskiego reżysera.

Jedną z najważniejszych teatralnych ról Huppert pozostaje tytułowa rola spektaklu "Phaedra(s)" Krzysztofa Warlikowskiego. "To nadzwyczajna, zdumiewająca inscenizacja. Krzysztof daje mi tyle wolności, mogę pokazać na scenie swoją osobowość. Jest to dokładnie to, czego szukam jako aktorka" - powiedziała Huppert w rozmowie z PAP.

Aktorka komplementowała też występujących z nią w spektaklu polskich aktorów. Andrzeja Chyrę kreującego rolę Hipolita nazwała "jednym z największych aktorów z jakim kiedykolwiek pracowała", posiadającego zmysł bycia wielkim artystą. O Agacie Buzek grającej Strophe powiedziała, że jest "cudowna". "Są to pełni brawury ludzie, nie znający żadnych ograniczeń" - zapewniała Huppert.

Wcześniej Huppert wystąpiła u boku Chyry w innym spektaklu Warlikowskiego "Tramwaj zwany pożądaniem".

Zdjęcie Isabelle Huppert i Andrzej Chyra / Krzysztof Jarosz / Agencja FORUM

Reżyser opowiadał, że to Huppert inspirowała go do wyreżyserowania spektaklu według głośnej sztuki Tennessego Williamsa. Francuska aktorka powiedziała Warlikowskiemu, że marzy, by zagrać rolę Blanche. "Spytała, co o tym myślę. Tak się złożyło, że ja wtedy od dwóch lat czytałem utwory Williamsa i zastanawiałem się nad ewentualną inscenizacją" - wspominał artysta.



Wideo "Tramwaj", reż. Krzysztof Warlikowski

"W teatrze trzeba grać stojąc oko w oko przed wieloma ludźmi, co nigdy nie jest proste. Wymaga to nieraz małego cudu, chemii między wykonawcami a publicznością, ale czasem cuda się zdarzają, tak jak - moim zdaniem - dzisiaj. To tajemnica, to praca organiczna, oparta na wysiłku fizycznym" - wyjaśnia Huppert.

W 2017 roku została uhonorowana Europejską Nagrodą Teatralną - najważniejszym europejskim laurem w dziedzinie teatru.

Isabelle Huppert fanką koreańskiej kinematografii

Huppert przyzwyczaiła widzów do tego, że gra postaci skomplikowane. Świetna propozycja zawodowa nie musi dla niej oznaczać głównej roli w hollywoodzkiej produkcji. Gotowa jest nawet zagrać epizod w koreańskim filmie. Zresztą, jest fanką koreańskiej kinematografii.

"Gram tam sporo, co zabawne, wiele filmów w ogóle nie przedostaje się do europejskiego obiegu. Uwielbiam to moje koreańskie sekretne życie" - aktorka mówi w wywiadzie dla magazynu "Pani". Wiele koreańskich filmów można znaleźć w repertuarze paryskich kin, które należą do Huppert. Aktorka jest właścicielką dwóch takich przybytków, Christine 21 i Ecoles 21. W tej działalności wspiera ją syn.

"Mam zaufanych ludzi, którzy zajmują się repertuarem, ale też sama często podrzucam swoje propozycje. (...) Cały czas, mimo wielu przeciwności, próbujemy prowadzić kina w sposób odważny. Nie jest to łatwe. Nie jestem wyrachowaną bizneswoman, na szczęście jedno wciąż pozostaje niezmienne: nie interesują mnie populistyczne wybory, jeszcze nie muszę kierować się sprzedażą prażonej kukurydzy" - stwierdziła aktorka.

Isabelle Huppert: Najlepsze role

Jedyną nominację do Oscara przyniosła francuskiej aktorce rola w filmie Paula Verhoevena "Elle" . Wcieliła się w nim w bezkompromisową szefową znakomicie prosperującej firmy zajmującej się grami wideo. Z podobną bezwzględnością podchodzi do życia prywatnego i uczuciowego. Brutalny atak, którego staje się ofiarą we własnym domu, zmienia jej życie na zawsze. Kiedy odkrywa, kto jest sprawcą, oboje poddają się perwersyjnej i przerażającej grze..

Na pytanie, czy trudno było grać kobietę, która czerpie przyjemność z momentów intymnych z jej gwałcicielem, Huppert podkreśliła, że film Verhoevena to "bajka". "A bajka prowadzi do świata fantazji. W bajce możliwe jest wszystko. Moralność przestaje być ważna. Gra toczy się między nią i jej gwałcicielem, ale to jej wybór" - podkreśliła aktorka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Elle" [trailer] materiały dystrybutora

Najważniejszą rolę w aktorskiej karierze zagrała jednak w "Pianistce" Michaela Hanekego na podstawie powieści Elfride Jelinek. Wcieliła się w nim w czterdziestoletnią nauczycielkę gry na fortepianie w konserwatorium w Wiedniu. Choć jest kobietą w średnim wieku, wciąż mieszka razem z matką (Annie Girardot), z którą jest silnie związana i po której odziedziczyła surową naturę. Nie ma męża, ani kochanka, ale swoje potrzeby emocjonalno-seksualne umie zaspokajać i to w niestandardowy sposób. Regularnie bywa w kinach porno i peepshowach, gdzie uwalnia się spod wpływu matki. Jej seksualizm jest mieszanką chorobliwego voyeuryzmu (podglądactwa) i praktyk masturbacyjnych o podłożu masochistycznym.