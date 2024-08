Reżyserem najnowszego obrazu "We live in time" jest John Crowley, który nakręcił takie produkcje jak "Brooklyn" i "Szczygieł", a za scenariusz odpowiada Nick Payne. Produkcja ma być "poruszającą i zachwycającą historią miłosną". Jednak nie to zwróciło uwagę widzów, a szansa do tworzenia memów.

"We live in time" z koniem

Niedawno do sieci trafiło zdjęcie, na którym możemy zobaczyć głównych bohaterów nowego filmu. Post wzbudził spore zainteresowanie widzów, ale raczej nie z powodów, jakich życzyliby sobie twórcy.

Powodem poruszenia jest element dekoracji, a konkretnie karuzeli, na której znajdują się Andrew Garfield i Florence Pugh . Część z wyśmiewających komentarzy zebrało konto "ScreenRant" na Instagramie.

"Nie mogę się skupić na nich. Koń zebrał całą uwagę."

"To moje zdjęcie, gdy czuję się piątym kołem u wozu."

"We live in time in Silent Hill"



Naprawdę trudno jest się skupić na dwójce bohaterów.

"We live in time": O czym jest film?

Przypadkowe spotkanie dwójki głównych bohaterów odmienia ich życie o 180 stopni. Między nimi rodzi się głębokie uczucie, lecz sielanka nie będzie mogła trwać wiecznie. Zmierzą się z trudną sytuacją zdrowotną kobiety. Data premiery w Polsce nie zostałą jeszcze potwierdzona.