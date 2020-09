"Interior": Przejmująca kreacja Piotra Żurawskiego

Już 18 września na ekrany kin wejdzie film "Interior" - nowe dzieło Marka Lechkiego, reżysera kultowego filmu "Erratum", a także hitowych seriali "Pakt" i "Bez tajemnic". W jednej z głównych ról zobaczymy w nim Piotra Żurawskiego.

Piotr Żurawski w scenie z filmu "Interior" /materiały prasowe

Aktor - znany m.in. z filmu "Kamper" - za swoją przejmującą kreację został nominowany do Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego 2019, a tym samym znalazł się w zaszczytnym gronie wyróżnionych przez jury, któremu przewodziła Maja Komorowska. Oprócz niego do nagrody nominowani byli: Bartosz Bielenia ("Boże Ciało"), a także Maria Dębska ("Zabawa, zabawa"), Sebastian Fabijański ("Mowa ptaków") oraz Eliza Rycembel ("Nina").



Piotr Żurawski w "Interiorze" wcielił się w postać Maćka i wspólnie z partnerującą mu laureatką Złotych Lwów, Magdaleną Popławską, stworzyli poruszający obraz współczesnych trzydziestolatków.



"Maciek - upokorzony przez szefa - buntuje się. Rusza w Polskę, która pudrowana jest na okoliczność obchodów jakiejś rocznicy. To potęguje jego osamotnienie. Magda również wybiera indywidualną drogę. Wspomagana przez tajemniczą chorobę córki, decyduje się iść pod prąd. A więc: powszechna niezdolność do buntu, kredyt jako kaganiec, dualizm moralny, zakłamanie, promocja trywialności i głupoty, kult pieniądza, przedmiotowe traktowanie jednostki, ideologiczna i religijna uzurpacja, itd." - tak o swoich bohaterach mówi Marek Lechki, reżyser i scenarzysta "Interioru".



Film wejdzie do kin studyjnych 18 września, jednak już od 11 września będzie można obejrzeć go na pokazach przedpremierowych w wybranych lokalizacjach.

"Interior" [trailer]

