"Infinite Storm" na platformach VOD w Polsce

Film Małgorzaty Szumowskiej pojawi się na platformach VOD w Polsce w najbliższą sobotę, 24 września.



"Infinite Storm" to opowieść o własnej sile w walce o ludzkie życie. Produkcja oparta na prawdziwej historii Pam Bale, która uratowała życie nieznajomemu podczas górskiej wspinaczki, została doceniona za zdjęcia, reżyserię i rolę, dwukrotnie nominowanej do Oscara, Naomi Watts ( "Niemożliwe" , "21 gramów" ). Obok Naomi Watts na ekranie zobaczymy Billy’ego Howle’a ("Pod sztandarem nieba", "Chloe").

Film wyreżyserowała Małgorzata Szumowska ( "Body/Ciało" , "Śniegu już nigdy nie będzie" ) we współpracy z Michałem Englertem ("Ślepnąc od świateł", "The Other Lamb"), który był również autorem zdjęć.

Zdjęcie Naomi Watts w filmie "Infinite Storm" / Bleeker Street / materiały prasowe

"Infinite Storm": W starciu z własnymi słabościami

"Infinite Storm" to wyprawa w jedno z najbardziej niebezpiecznych górskich pasm, gdzie porywy wiatru sięgają 300 km na godzinę, a pogoda zmienia się nieustannie. To również opowieść o innych żywiołach: stracie, ryzyku i odwadze.



Pam Bales (Naomi Watts) wyrusza na samotną wędrówkę na Górę Waszyngtona, najwyższy szczyt Gór Białych w stanie New Hampshire.

Wspinaczka to jej rytuał i sposób na poradzenie sobie z dramatyczną przeszłością. Kobieta nie wie jeszcze, że tego dnia będzie musiała wykazać się heroiczną siłą. Na swojej drodze spotyka wyczerpanego mężczyznę. Pam będzie musiała zdecydować, czy znajdzie w sobie wystarczająco odwagi, żeby uratować życie nieznajomego.

Premiera filmu "Infinite Storm" już w sobotę, 24 września, na platformach VOD: Chili, Google Play, iTunes, Loomi by Opera, Orange VOD, Multimedia, Vectra, PLAY NOW, Premiery Canal+, Rakuten TV, UPC.

