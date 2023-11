"Indiana Jones i artefakt przeznaczenia" online. Kiedy i gdzie można zobaczyć film?

"Indiana Jones i artefakt przeznaczenia": Pożegnanie z kultową serią

Piąta i zarazem ostatnia część przygód Indiany Jonesa była jednym z najbardziej oczekiwanych filmów tegorocznego, 76. festiwalu w Cannes. Dla widzów pokaz ten oznaczał spotkanie z ich ulubionym bohaterem po piętnastu latach od premiery "Indiany Jonesa i Królestwa Kryształowej Czaszki" . Dla Harrisona Forda stanowił pożegnanie z legendarną rolą i przypieczętowanie Honorowej Złotej Palmy, którą odebrał z rąk prezeski festiwalu Iris Knobloch.

Z kolei dla debiutującego w roli reżysera tej serii Jamesa Mangolda był sprawdzianem, czy może godnie zastąpić Stevena Spielberga . Twórca "Spaceru po linie" początkowo wątpił, czy podoła wyzwaniu, ale postanowił spróbować. "Mogłem trafić na milion min lądowych. Ale sam pomysł, że znajdę się tak blisko moich bohaterów i będę pracować z Harrisonem i Stevenem, wydał mi się poruszający. Ile osób ma szansę nakręcić film z tymi ludźmi?" - zapytał retorycznie w wywiadzie dla "Variety".

"Indiana Jones i artefakt przeznaczenia": Finansowa klapa

Studio Disneya nie szczędziło pieniędzy na promocję piątej odsłony przygód Indiany Jonesa. Jak przypomina portal "Variety", uroczystą premierę filmu zorganizowano podczas Festiwalu Filmowego w Cannes, a podczas imprezy po zakończeniu seansu szampan lał się strumieniami. To co prawda tylko jedna pozycja w arkuszu kosztów, ale takich pozycji jest dużo więcej. Zwykle szacuje się, że koszty marketingu równają się budżetowi filmu. To oznacza, że Disney na nakręcenie i promocję filmu "Indiana Jones i artefakt przeznaczenia" wyłożył blisko 600 milionach dolarów .



Niestety, nie przełożyło się to na zainteresowanie widzów. Film nie cieszył się również dobrymi opiniami wśród krytyków. Nie pomogła znana marka, legendarny gwiazdor w obsadzie i kult otaczający przygody najsłynniejszego filmowego archeologa Indiany Jonesa. Po przeciętnym weekendzie otwarcia, kolejne weekendy przyniosły kolejne rozczarowania. Ostatecznie superprodukcja zebrała w box office 383,9 mln dolarów przy budżecie 300 mln dolarów

"Indiana Jones i artefakt przeznaczenia": Kiedy premiera online filmu?

Już za niedługo film będzie można zobaczyć online. Lucasfilm opublikował zwiastun i ogłosił kiedy "Indiana Jones i artefakt przeznaczenia" trafi na Disney+. Finałowe przygody kultowego archeologa pojawią się na platformie pierwszego dnia grudnia. Film będzie można obejrzeć w ramach wykupionej subskrypcji.