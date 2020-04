"Indiana Jones 5” nie wcześniej niż latem 2022 roku

Jeszcze niedawno realizacja piątej części przygód słynnego filmowego archeologa wydawała się bliższa niż kiedykolwiek. Zwłaszcza gdy pojawiła się informacja, że zapadła decyzja o tym, że nie bedzie tego filmu reżyserował twórca wszystkich dotychczasowych części filmu Steven Spielberg, a zastąpi go w tej roli James Mangold. To oznaczało, że projekt nie został zapomniany. Ale teraz oczekiwanie na ewentualną premierę filmu znów się przedłuży. Piąta część przygód Indiany Jonesa trafi się na ekrany nie wcześniej niż w 2022 roku.

Harrison Ford jako Indiana Jones /Paramount Pictures /Getty Images

Pierwotnie premiera filmu miała odbyć się 9 lipca 2021 roku. Pandemia koronawirusa zniweczyła jednak te plany. W efekcie premiera filmu o roboczym tytule "Indiana Jones 5" przełożona została na 29 lipca 2022 roku. Tym samym, jeśli do realizacji filmu w ogóle dojdzie, trafi on do kin zaledwie kilka tygodni po osiemdziesiątych urodzinach wcielającego się w rolę Indiany Jonesa - Harrisona Forda.



"Indiana Jones 5" to jeden z wielu tytułów filmów produkowanych przez studio Disneya, których premiery zostały przesunięte z powodu pandemii koronawirusa. Wśród nich jest wiele produkcji na podstawie komiksów Marvela. "Czarną Wdowę" ze Scarlett Johansson w roli tytułowej zobaczymy dopiero w listopadzie tego roku, a co za tym idzie film "Eternals", który miał zadebiutować właśnie wtedy, został przesunięty na 2021 rok.



W lipcu 2021 roku zobaczymy przygodowy film z Dwaynem Johnsonem i Emily Blunt "Wyprawa do dżungli". W marcu tego roku miała zadebiutować fabularna wersja "Mulan", ale pojawi się w kinach dopiero w lipcu 2020 roku. Z kolei młodzieżowe widowisko "Artemis Fowl" zamiast do kin trafi prosto na platformę streamingową Disney+.



Projekt piątego filmu o Indianie Jonesie wciąż znajduje się na etapie pisania scenariusza. Pierwszą wersję napisał Jonathan Kasdan, syn autora scenariusza "Poszukiwaczy zaginionej Arki" Lawrence’a Kasdana. Niedawno do projektu dołączył scenarzysta David Koepp, który napisał scenariusz czwartej części serii, filmu "Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki"