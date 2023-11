Bohaterce poprzednich filmów z tego cyklu, Katniss, imię dała roślina o białych kwiatach. W nowym filmie istotną rolę pełnią róże. Młody Coriolanus Snow ( Tom Blyth ) wręcza różę trybutce z Dwunastego Dystryktu, Lucy Gray Baird ( Rachel Zegler ), której jest mentorem.



Rachel Zegler? Jesteś królową

"Lucy Gray to artystka zmuszona do walki. Katniss to wojowniczka zmuszona do występów" - mówiła Rachel Zegler, zapytana podczas berlińskiej premiery filmu o to, jaka jest różnica pomiędzy jej bohaterką a postacią graną niegdyś przez Jennifer Lawrence.

Rzeczywiście, żywiołem Lucy Gray jest scena, a jej muzyka to całkiem nowy element serii. "Lucy jest sprawna fizycznie, bystra i odporna psychicznie. I do tego pięknie śpiewa. Rachel Zegler ma wszystkie te atuty" - stwierdził producent filmu Nathan Kahane.

"Igrzyska śmierci. Ballada ptaków i węży": Rachel Zegler jako Lucy Gray Baird

Anglik Tom Blyth, absolwent słynnej artystycznej szkoły Juilliard, znany m.in. z tytułowej kreacji w serialu "Billy Kid", mówił o swojej koleżance z planu: - "Jest po prostu urocza. Wnosi do tego, co robi, dużo surowej, ognistej energii".

Z tą oceną zgodzili się krytycy, którzy po pokazach filmu dla prasy pisali m.in. tak: "Zegler daje gwiazdorski popis"; "Rachel Zegler lśni w tym filmie. Grana przez nią Lucy Gray jest kimś zupełnie innym od Katniss. Jej dynamika z zagranym przez Toma Blytha Coriolanusem jest pełna napięcia i zaskoczeń - obserwowanie jej to prawdziwa przyjemność"; "Zegler jest supergwiazdą"; "Rachel Zegler - jesteś królową!".

"Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży": O czym opowie film?

Każda saga ma swój początek, a każdy bunt potrzebuje pierwszej iskry. Oto Dziesiąte Głodowe Igrzyska. W Kapitolu 18-letni Coriolanus Snow zamierza skorzystać z szansy, jaką jest rola mentora i zdobyć sławę. Potężny niegdyś ród Snowów podupadł i przyszłość Coriolanusa zależy od tego, czy zdoła pokonać konkurentów. Tyle że fortuna nie bardzo mu sprzyja, bo otrzymuje poniżające zadanie. Zostaje mentorem Lucy Gray Baird, dziewczyny z Dystryktu Dwunastego, najbiedniejszego z biednych.

Ich losy będą od teraz nierozerwalnie ze sobą splecione - każda decyzja, którą podejmie Snow, może prowadzić do sukcesu lub porażki, triumfu lub klęski. Na arenie rozgrywa się walka na śmierć i życie. Poza areną w Coriolanusie zaczyna budzić się współczucie dla skazanej na zgubę trybutki... Czy warto przestrzegać zasad, gdy liczy się tylko przetrwanie za wszelką cenę?

Scenariusz filmu "Igrzyska śmierci. Ballada ptaków i węży" oparty jest na książce Suzanne Collins "Ballada ptaków i węży". Tytuł wyreżyserował twórca filmowych wersji "Igrzysk śmierci" Francis Lawrence. U boku Zegler i Blytha pojawili się: Peter Dinklage, Viola Davis, Hunter Schafer , Josh Andrés Rivera i Jason Schwartzman .