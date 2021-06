Igor Śmiałowski: Na wieki wieków amant

"Na wieki wieków amant" - mawiał o nim Andrzej Szczepkowski. Igor Śmiałowski był wszechstronnym aktorem, niezrównanym gawędziarzem i prawdziwym dżentelmenem. Można było go podziwiać w takich filmach, jak "Znachor", "Chłopi", "Lalka", "Cudzoziemka" czy "Kariera Nikodema Dyzmy". 16 czerwca mija 15 lat od jego śmierci.

Igor Śmiałowski był "dyżurnym arystokratą teatru w PRL" /INPLUS /East News

Reklama

"Przeuroczy, czarujący kolega, wspaniały aktor, prawdziwy dżentelmen" - tak Ignacy Gogolewski wspominał Igora Śmiałowskiego. "Był dyżurnym arystokratą teatru w PRL" - pisał o nim Jerzy Waldorff. Za sprawą Andrzeja Szczepkowskiego przylgnęło do niego powiedzenie "na wieki wieków amant".



Był dziedzicem w "Chłopach" (1972), księciem w serialowej "Lalce" (1977), hrabią w "Karierze Nikodema Dyzmy" (1980), hrabią Czyńskim w "Znachorze" (1981), ambasadorem w "Cudzoziemce" (1986), królem Stanisławem Augustem Poniatowskim w "Janie Kilińskim" (1990).

Reklama

Niezrównany gawędziarz i pierwszy w Polsce autor zbiorów anegdot teatralnych "Igor Śmiałowski opowiada" i "Igraszki z Melpomeną", w których żartobliwie przypominał historię polskiego teatru. Napisał tom wspomnień "Cała wstecz".

"Urodził się na arystokratę. Teatr i film kupiły go więc ze smokingiem, z lakierkami, z cygarem i wytworną apaszką pod szyją. Pański strój i maniery leżały na nim jak własna skóra. Z planu na plan wypożyczano go więc jako 'okaz hrabiego'. Wytwornie pokazał się w 'Karierze Nikodema Dyzmy', w 'Lalce', w 'Chłopach' (...) Minutowa scenka wystarczała mu, by uwieść widownię przedwojennym szykiem, tak odmiennym od wszystkiego, czym zalecali się do widza aktorzy wychowani w Polsce Ludowej" - pisał o aktorze Wiesław Kot we "Wprost".

Igor Śmiałowski (właśc. Smirnow) urodził się 20 czerwca 1917 roku w Moskwie. Dzieciństwo i młodość spędził w Wilnie. Ukończył Gimnazjum im. J. Lelewela. I choć jego ojciec był lekarzem - to młody Igor marzył o studiach malarskich. Po maturze wstąpił na Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. S. Batorego w Wilnie. Porzucił go na rzecz Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii Przeciwlotniczej w Trauguttowie k. Brześcia.

Zdjęcie Maria Homerska i Igor Śmiałowski w filmie "Znachor" / INPLUS / East News

W 1938 roku otrzymał skierowanie do fabryki zbrojeniowej w Starachowicach. Podczas kampanii wrześniowej pełnił służbę zastępcy dowódcy plutonu 1. Baterii Motorowej Artylerii Przeciwlotniczej 1. Dywizji Piechoty Legionów. Był absolwentem tajnego Studia Dramatycznego w Wilnie (1940). Występował w wileńskim Studio Literacko-Artystycznym (1940-41) oraz Teatrze Komedii Muzycznej "Lutnia" (1944-45). Związany z AK, w 1945 roku musiał uciekać z Wilna.



Zasłynął przede wszystkim jako aktor filmowy i telewizyjny. W kinie zadebiutował w 1947 roku w roli gestapowca zabijającego niewidomego akordeonistę w pierwszym powojennym polskim filmie "Zakazane piosenki" Leonarda Buczkowskiego. Główną rolę - Andrzeja, partyzanta Armii Ludowej - zagrał trzy lata później w "Mieście nieujarzmionym" Jerzego Zarzyckiego.

Krytyk Jerzy Armata wspominał: "obsadzano go głównie w rolach drugoplanowych i epizodycznych. Najczęściej grywał arystokratów, oficerów, artystów".

Śmiałowski zagrał w ponad 30 filmach fabularnych. Można było go podziwiać w takich produkcjach, jak "Znachor", "Epilog norymberski", "Cudzoziemka", "Polonia Restituta", "Dolina Issy", "Doktor Ewa", "Stawka większa niż życie", "Noce i dnie", "Lalka", "Kariera Nikodema Dyzmy".