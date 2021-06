Ignacy Gogolewski, czyli niezapomniany Antek Boryna z "Chłopów", obchodzi w czwartek 90. urodziny. Na pytanie, co jest najważniejsze w jego zawodzie, odpowiada: "Słowo, gest, spojrzenie. To wszystko trzeba umiejętnie skomponować, by stworzyć pełnokrwistą postać".

Ignacy Gogolewski świętuje 90. urodziny /Niemiec / AKPA

Jako aktor teatralny po raz pierwszy zwrócił na siebie dużą uwagę rolą Gustawa w pierwszych po wojnie "Dziadach", zrealizowanych przez Aleksandra Bardiniego (1955, Teatr Polski). Krytycy pisali wówczas, że "błysnął wybitnym talentem i opanowaniem warsztatu", "oczarował publiczność swoją osobowością i pięknie podanym wierszem". Młodego aktora uznano za kontynuatora tradycji teatru romantycznego i za takiego uchodził przez długie lata. Miał na swym koncie m.in. role Konrada, Kordiana, Fantazego.

Osobny rozdział pracy zawodowej Ignacego Gogolewskiego stanowią znakomite role filmowe. W kinie zadebiutował w 1953 roku u Stanisława Różewicza w "Trudnej miłości". Wystąpił m.in. w: "Żołnierzu królowej Madagaskaru" Jerzego Zarzyckiego, "Trudnej miłości" Stanisława Różewicza, "Hrabinie Cosel" Jerzego Antczaka, "Jowicie" Janusza Morgensterna.



Ignacy Gogolewski, czyli niezapomniany Antek Boryna z "Chłopów", obchodzi w piątek, 17 czerwca, 85. urodziny. Na pytanie, co jest najważniejsze w jego zawodzie, odpowiada: "Słowo, gest, spojrzenie. To wszystko trzeba umiejętnie skomponować, by stworzyć pełnokrwistą postać".

Najbardziej zapadł widzom w pamięć jako Antek Boryna w serialu "Chłopi" (1973), zrealizowanej przez Jana Rybkowskiego ekranizacji powieści Władysława Reymonta.



"Czasem śmieję się, że Antek Boryna z 'Chłopów' dał mi więcej sławy niż wszystkie romantyczne kreacje w teatrze. Ale dzięki temu serialowi udało mi się kupić skromny, drewniany domek w okolicach Pułtuska. Dziś buszują w nim wnuki, dając mi wiele radości" - Gogolewski mówił w rozmowie z "Tele Tygodniem".

"Każda moja miłość kończyła się rozpaczą" - powiedział kiedyś, dodając, że jedna z kobiet, z którą był związany, próbowała nawet popełnić samobójstwo, kiedy ich związek się rozpadł!



Pierwszą żonę - aktorkę Katarzynę Łaniewską, czyli Józefinę Lasek z "Plebanii" - poznał jeszcze w czasie studiów, Małżeństwo przetrwało 10 lat. Druga żona niezapomnianego Antka Boryny z "Chłopów" - urzędniczka z ministerstwa kultury Marina Niecikowska - zginęła w katastrofie lotniczej zaledwie 3 lata po ślubie.



Zdjęcie Katarzyna Łaniewska była pierwszą żoną Ignacego Gogolewskiego / Baranowski / AKPA

Dopiero w ramionach koleżanki z Teatru Narodowego, Ewy Kwiecień, Ignacy Gogolewski znalazł prawdziwe szczęście. Są razem już od wielu, wielu lat, ale nigdy nie zdecydowali się zalegalizować swojego związku. Choć Ewę aktor nazywa żoną, nie są po ślubie. "Żyjemy, jak wiele par na świecie, na kocią łapę" - mówi.

Zdjęcie Ignacy Gogolewski z "żoną" Ewą Kwiecień / Krzysztof Jarosz / Agencja FORUM

"Nigdy nie zabiegałem o popularność, nie ubolewam, że nie występuję w roli gwiazdy na Stadionie Narodowym. Do dziś największą satysfakcję sprawia mi gra w teatrze. To dzięki aktorstwu mogę normalnie funkcjonować, świetnie mnie usposabia" - Gogolewski mówił "Tele Tygodniowi".

Gogolewski był dyrektorem Teatru Śląskiego w latach 1971-74. W latach 1980-85 piastował stanowisko dyrektora w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie, a w latach 1985-89 w Teatrze Rozmaitości w Warszawie. W latach 2005-2006 był prezesem Związku Artystów Scen Polskich. W 1999 r. został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski "za wybitne zasługi w pracy artystycznej, za osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju kultury".



W 2010 roku otrzymał "Gustawa" - nagrodę przyznawaną przez Związek Artystów Scen Polskich za szczególne zasługi dla środowiska teatralnego. Trzy lata później został laureatem Wielkiej Nagrody Festiwalu "Dwa Teatry" w Sopocie za wybitne osiągnięcia aktorskie w Teatrze Polskiego Radia i Teatrze Telewizji Polskiej.



Produkcjami telewizyjnymi nie jest zainteresowany, gdyż... "trzeba dbać o dobre imię". "Dostałem propozycję pracy w popularnym serialu, ale stwierdziłem, że rola adwokata, którego ktoś uśmierca, niespecjalnie mi odpowiada. Jako nieboszczyk nie wyglądałbym zbyt estetycznie!" - mówił w jednym z wywiadów. Aktora mogliśmy jednak oglądać gościnnie w kilku serialach: "Na dobre i na złe", "Lekarzach" czy "Galerii".

