Idris Elba nagrał piosenkę w szczytnym celu. "To wstyd"

Oprac.: Krystian Zając Wiadomości

Idris Elba już od dawna żywo angażuje się w kwestie związane z zaostrzeniem kar dla tych, którzy dopuszczają się napaści z użyciem noża. Aktor nie poprzestaje wyłącznie na apelach, niedawno zdecydował się nagrać utwór hip-hopowy, z którego dochód zostanie przekazany na rzecz trzech fundacji przeciwdziałającym tym przestępstwom. Utwór nosi tytuł "Knife Bill", jednak data jego premiery nie jest jeszcze znana. Wiadomo jednak, że wpływy z tego singla zasilą konta organizacji The Ben Kinsella Trust, Lives Not Knives i The Jodie Chesney Foundation.

Zdjęcie Idris Elba / Apple TV+ / Planet / Agencja FORUM