Idris Elba dołącza do obsady ekranizacji uwielbianej kreskówki. Kogo zagra?

W lipcu 2023 roku platforma streamingowa Netflix, która wyprodukowała nowe serie kreskówek umiejscowionych w uniwersum "Władców wszechświata", zrezygnowała z projektu filmu fabularnego opartego na tej samej franczyzie.

Projektem stworzenia aktorskich "Władców wszechświata" zainteresował się Amazon. Jak informuje portal Variety, reżyserią filmu "Masters of the Universe" ma zająć się Travis Knight ("Kubo i dwie struny"), a scenariusz do niego napisze Chris Butler ("ParaNorman"). W rolę He-Mana ma wcielić się Nicholas Galitzine. U jego boku w roli Teeli — kapitanki gwardii księcia — pojawi się Camila Mendes, aktorka znana m.in. z serialowego hitu Netfliksa "Riverdale".

Idris Elba w obsadzie "Masters of the Universe"

Według najnowszych doniesień Idris Elba dołącza do obsady nowego filmu i wcieli się w rolę Zbrojnego Duncana. Ta postać jest określana jako pozytywny bohater, który od wieków jest mistrzem broni i instruktorem walki w rodzinie królewskiej.

Król Randor zlecił mu stworzenie elitarnej jednostki zbrojnej, którą nazwano Władcami Wszechświata. Jego adoptowaną córką jest Teela i razem patrolują granice Eternii w poszukiwaniu wszelkich oznak zła i czyhającego zagrożenia.

"Masters of the Universe": co wiemy?

Wśród potwierdzonej obsady rebootu pojawiły się takie gwiazdy jak Sarah Pidgeon ("Dzicz", "Lazareth"), Jonah Hauer-King ("Mała syrenka", "Tatuażysta z Auschwitz"), Tyriq Withers ("Ja", "Atlanta") i Madelyn Cline ("Outer Banks", "Glass Onion").

Szczegóły fabuły nie są jeszcze znane, ale możliwe, że zostanie wykorzystany motyw znany z serialu animowanego oraz wcześniejszego podejścia do produkcji live action.