Mógł być Thorem, przegrał z bratem

Starszymi braćmi Liama Hemswortha są: znacznie bardziej utytułowany Chris, którego widzowie mogą kojarzyć z tytułowej roli w serii filmów o "Thorze" i kolejnych odsłon "Avengersów" oraz Luke, także aktor. Nie wszyscy wiedzą, że zanim Chris otrzymał rolę komiksowego superbohatera w filmie Kennetha Branagha, to Liam poleciał do Hollywood na zdjęcia próbne do produkcji Marvela. Przegrał jednak rywalizację ze starszym bratem.

W 2016 roku Liam Hemsworth został wybrany najseksowniejszym weganinem wśród gwiazd. To wyróżnienie przyznała mu PETA, znana organizacja walcząca o prawa zwierząt.

"Jest nie tylko gorący, to również przyjaciel wszystkich zwierząt" - tak o Liamie Hemsworcie napisali przedstawiciele organizacji PETA na swoim profilu twitterowym.

Liam Hemsworth: Rozchwytywany aktor

Zanim trafił na ekrany, przez sześć miesięcy kładł podłogi. Z czasem zaczął brać udział w pierwszych przesłuchaniach. Liam Hemsworth rozpoczynał aktorską karierę od występów w telewizyjnych produkcjach. Największą popularność przyniosła mu rola w australijskiej telenoweli "Sąsiedzi". Na dużym ekranie zaistniał w przeboju science fiction w reżyserii Aleksa Proyasa "Zapowiedź" (2009).

Młodzi widzowie pokochali go w roli Gale’a, jednego z dwóch przystojniaków, którzy stali się obiektem zainteresowania głównej bohaterki serii filmów "Igrzyska śmierci", czyli Katniss ( Jennifer Lawrence ).

W 2009 roku Hemsworth miał zagrać u boku Sylvestra Stallone'a w filmie "Niezniszczalni", jednak jego bohater został wykreślony ze scenariusza. Młody aktor pojawił się jednak w zrealizowanym w 2012 roku sequelu, wcielając się w postać Billy'ego the Kida — nowego w bandzie tytułowych najemników.

W 2015 roku aktor pojawił się u boku Johna Malkovicha w "Miasteczku Cut Bank", gdzie wcielił się w marzącego o wyprowadzce z tytułowej mieściny chłopaka, który staje się świadkiem morderstwa i przypadkiem je nagrywa. Rok później pojawił się u boku Kate Winslet w australijskim komediodramacie "Projektantka". Wystąpił także w komedii Netfliksa "Jak romantycznie!" (2019) oraz filmie akcji "Killerman" (2019). Na początku 2024 roku mogliśmy go zobaczyć w filmie "Strefa wroga", w którym zagrał u boku Russela Crowe’a i swojego starszego brata, Luke’a.



W ostatnich latach ponownie zrobiło się o nim głośno, gdy został obsadzony w roli Geralta z Rivii w serialu "Wiedźmin" produkcji Netfliksa. Zastąpił w ten sposób Henry’ego Cavilla.

Casting aktora ogłoszono w październiku 2022 roku. Cavill napisał wówczas na swoim Instagramie, że "w czwartym sezonie składam swój medalion i miecze. Rolę Białego Wilka przejmie ode mnie fantastyczny Liam Hemsworth". Nie podano przyczyny rezygnacji aktora. Spekulowano, że poszło o różnice artystyczne i niezadowolenie Cavilla z kierunku, jaki obrał serial. Fani nie kryli rozczarowania, choć sam Hemsworth był zachwycony i od razu wziął się za przygotowania do roli.

Burzliwy związek z Miley Cyrus

Popularność wśród młodej publiczności Hemsworth zdobył występem w "Ostatniej piosence" (2010), gdzie stworzył ekranowy duet ze wschodzącą gwiazdką Disneya - Miley Cyrus. Znajomość z planu filmowego przeniosła się na prywatny grunt, a australijski przystojniak i amerykańska piosenkarka szybko stworzyli jeden z najgorętszych związków w Hollywood. Po trzech latach znajomości, w czerwcu 2012 roku, para ogłosiła zaręczyny, jednak zamiast do ślubu doszło do... rozstania.

To jednak nie koniec. W styczniu 2016 roku pojawiły się pogłoski, że Hemsworth i Cyrus znów zaczęli się spotykać, a w październiku piosenkarka potwierdziła w programie Ellen DeGeneres, że znów są zaręczeni. Ostatecznie para wzięła ślub w swoim domu w Nashville 23 grudnia 2018 roku, ale sielanka nie trwała długo. 10 sierpnia 2019 roku Cyrus ogłosiła, że wraz z aktorem zdecydowali się na separację, a jedenaście dni później Hemsworth złożył wniosek o rozwód. Jako powód podał "różnice nie do pogodzenia".

W 2023 roku światło dzienne ujrzał singel "Flowers" w wykonaniu Miley Cyrus. Piosenka podbiła TikToka, a jej popularność podkręciła legenda, którą obrósł utwór. Wokalistka postanowiła w nim rozliczyć się z byłym mężem, któremu wypomniała m.in. zdradę.