Ida Nowakowska jako zakonnica

"Wyszyński - zemsta czy przebaczenie" to spektakularna filmowa realizacja opowiadająca nieznane szerszej publiczności losy wojenne księdza porucznika Stefana Wyszyńskiego - przyszłego Prymasa Polski.



W tytułowej roli zobaczymy Ksawerego Szlenkiera, któremu partnerują m.in. Marcin Kwaśny, Adam Fidusiewicz, Agnieszka Kawiorska, Lech Dyblik, Małgorzata Kożuchowska oraz Ida Nowakowska.



Dla gwiazdy TVP rola w "Wyszyńskim" nie jest kinowym debiutem. Po raz pierwszy na kinowym ekranie Nowakowska wystąpiła już jako siedmiolatka w głośnym "Bandycie" Macieja Dejczera. Później oglądaliśmy ją jeszcze m.in. w "Sali samobójców" Jana Komasy oraz serialowych epizodach ("Na dobre i na złe" oraz "Teraz albo nigdy!").

Ida Nowakowska: Córka znanego pisarza

Idę Nowakowską poznaliśmy m.in. dzięki programowi TVN "You Can Dance - Po prostu tańcz!". W pierwszej edycji tanecznego show zajęła 9. miejsce. Właśnie ten epizod w jej życiu stał się furtką do kariery. Kilka lat później, została jurorką 9. edycji "You Can Dance", zasiadając obok Michała Piróga, Agustina Egurroli i Macieja "Gleby" Florka.

Ida Nowakowska jest córką znanego pisarza Marka Nowakowskiego (1935-2014), autora takich powieści, jak "Homo Polonicus", "Nekropolis", "Dziennik podróży w przeszłość" czy "Syjoniści do Syjamu". Pisarz był też autorem scenariuszy do filmów "Meta" (1971) i "Przystań" (1971). Na podstawie jego opowiadania powstał film "Gonitwa" (1971). "Miałam nietypowe dzieciństwo, ale dorastając, wydawało mi się, że jest typowe. Mój tata był najmądrzejszym człowiekiem, jakiego w życiu poznałam" - Nowakowska wyznała w jednym z wywiadów.

Poza karierą w polskiej telewizji Ida Nowakowska ma za sobą także kilka większych sukcesów w Stanach Zjednoczonych. Tańczyła w Nowym Jorku w Metropolitan Opera w La Bayadere oraz odegrała główną rolę w musicalu "Reel to Real" w Lincoln Center. Ponadto można było ją również zobaczyć u boku Stevena Seagala w filmie "Out of Reach".

Utalentowaną tancerkę docenili też producenci amerykańskiego talent-show "The World's Best", w którym Ida zasiadła na fotelu jurorki. Warto zaznaczyć, że poza Nowakowską w jury programu znalazły się gwiazdy zza oceanu, m.in. aktorka Drew Barrymore, piosenkarka Faith Hill, a także wokalista RuPaul. Program poprowadzi aktor James Corden.

Ida Nowakowska: Wpadka w "Pytaniu na Śniadanie"

Idę Nowakowską mogliśmy oglądać w serialu "Tancerze" - na przeszkodzie stanęła jednak młodej tancerce nauka. "Z powodu matury musiałam zrezygnować z wymarzonej głównej roli w musicalowym serialu telewizyjnym 'Tancerze'. Dostałam tę rolę dwa tygodnie przed egzaminem. Szkoła dała mi ultimatum: albo matura, albo serial. Wybrałam maturę. I teraz po latach muszę powiedzieć, że nie żałuję. Skończyłam dwa kierunki studiów - aktorstwo i nauki polityczne, co dało mi wiele możliwości" - mówiła Polskiej Agencji Prasowej.

Od maja 2019 roku Idę Nowakowska możemy oglądać jako prowadzącą "Pytanie na Śniadanie". "Jestem nocnym markiem, ale kto rano wstaje, temu pan Bóg daje" - cieszyła się na występ w nowej roli.



W trakcie prowadzenia śniadaniówki TVP nie uniknęła wpadki, kiedy goszcząc w studiu pewną blogerkę zacytowała słowa zupełnie innej kobiety. "To zupełnie nie moja wina. Takie rzeczy się zdarzają. Program jest przygotowywany przez cały zestaw redaktorów" - powiedziała Nowakowska Interii, zaznaczając jednak, że nie szuka kozła ofiarnego: "Nie chcę zwalać winy na nikogo, bo jestem im wdzięczna, że zajmują się tym wszystkim".

Ida Nowakowska ma także na koncie współprowadzenie kulinarnego programu TVP "Bake Off Junior" (razem z Marceliną Zawadzką). "W sercu sama jestem dzieckiem. I nawet kiedy stałam się dorosła, to udział w tym programie pomógł mi przypomnieć sobie o tym, jak fajnie być dzieckiem, mieć marzenia, podążać za swoją pasją" - Nowakowska mówiła w rozmowie z PAP Life. "Jako tancerka potrzebuję energii, lubię podjeść. Chociaż po mnie może tego nie widać. Jestem chuda, więc na planie wszyscy próbują mnie dokarmiać" - śmiała się Nowakowska.

Od 2015 roku Ida Nowakowska jest żoną Jacka Herndona, którego poznała, kiedy studiowali razem aktorstwo na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles. "Połowę życia spędziłam w Stanach. Moja mama mówiła, że ma polskie korzenie, ale to Ameryka dodała jej skrzydeł. A ja mam dwa serca - amerykańskie i polskie. Mój mąż jest Amerykaninem z krwi i kości, ale kiedy przyjechał do Polski, był nią zafascynowany" - mówiła "Tele Tygodniowi".