Michael Keaton: obawiał się, że rozczarował go swoim występem

Michael Keaton niedawno podzielił się z The New York Times żalem z powodu jakości swojego występu w filmie Tima Burtona "Dumbo" z 2019 roku. Nominowany do Oscara aktor zagrał w nim chciwego właściciela parku rozrywki u boku Colina Farrella, Evy Green i Danny'ego DeVito. "Dumbo" zebrał mieszane recenzje od krytyków i był postrzegany jako finansowe rozczarowanie dla Disneya z nieco ponad 350 milionami dolarów w box office na całym świecie.

"Bardzo lubię pracować z Timem, ale nie sądzę, byśmy kiedykolwiek naprawdę analizowali, dlaczego tak dobrze nam się razem pracuje; po prostu tak jest" - powiedział Keaton w wywiadzie dla The New York Times. "Myślę, że zawiodłem go w jednym filmie, ale to tylko ja i do dziś mnie to denerwuje. [...] W 'Dumbo' byłem do bani".



Obecny podczas wywiadu Burton odparł tylko w odpowiedzi: "Nie mam pojęcia o czym Ty w ogóle mówisz, ale nieważne".

Michael Keaton i Tim Burton: wieloletnia przyjaźń i współpraca

Rozczarowanie Keatona produkcją "Dumbo" jest bliskie także opinii samego Burtona, który przez lata od premiery kinowej filmu szczerze opowiadał o tym, że nakręcenie go nie należało do najprzyjemniejszych doświadczeń. W niedawnym wywiadzie dla Variety reżyser wyznał, że rozważał po nim zakończenie kariery.

"Szczerze mówiąc, po 'Dumbo' naprawdę nie wiedziałem. Myślałem, że to mógłby być koniec. Mogłem przejść na emeryturę lub zostać... cóż, nie zostałbym ponownie animatorem, to koniec".

Burton przyznał, że nadchodzący "Beetlejuice Beetlejuice" na nowo "ożywił" jego zainteresowanie kinem i dodał:

Często, gdy dostajesz się do Hollywood, starasz się być odpowiedzialny za to, co robisz z budżetem i wszystkim innym, ale czasami możesz się trochę zatracić. To wzmocniło we mnie poczucie, że ważne jest, abym robił to, co chcę robić, ponieważ wtedy wszyscy na tym skorzystają

Keaton i Burton pracowali ze sobą przy kilku produkcjach: "Sok z żuka", "Batman", "Powrót Batmana", "Dumbo" oraz tegorocznym "Beetlejuice Beetlejuice". Film trafi na ekrany polskich kin już 6 września.

