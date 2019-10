"I młodzi pozostaną": Peter Jackson o I wojnie światowej [zwiastun]

Wytwórnia Warner Bros zaprezentowała oficjalny zwiastun dokumentalnego filmu "I młodzi pozostaną", w którym Peter Jackson ("Władcy pierścieni"), wykorzystując archiwanle materiały filmowe, opowiedział o codziennym życiu żołnierzy podczas I wojny światowej,

Dokument "I młodzi pozostaną" trafi do polskich kin 25 października. /Warner Bros /materiały dystrybutora

Dokument "I młodzi pozostaną" powstał z okazji setnej rocznicę zakończenia I wojny światowej.



Reżyser "trylogii "Władca pierścieni", Peter Jackson, wykorzystał najnowocześniejsze techniki rekonstrukcji i koloryzacji oraz technologie 3D, aby odrestaurować stuletnie materiały filmowe, które starannie wyselekcjonował spośród setek godzin oryginalnych nagrań pochodzących z okresu I wojny światowej, przechowywanych w archiwach Imperial War Museum (IWM). Dzięki temu powstało niezwykle pasjonujące, poruszające i autentyczne widowisko kinowe.



Narratorami filmu są wyłącznie weterani I wojny światowej wybrani z ponad 600 godzin archiwalnych materiałów BBC i IWM z wywiadami, które złożyły się na porywający dokument "The War to End All Wars" z udziałem żołnierzy biorących udział w walkach.



W wyniku rekonstrukcji oryginalnych nagrań do niewidzianego nigdy wcześniej poziomu ludzki wymiar I wojny światowej wyłania się z odmętów historii w doskonałej jakości. Jackson ukazuje codzienne życie żołnierzy i ich wojenną rzeczywistość na linii frontu — podejście do konfliktu, poczucie koleżeństwa i potrzebę zachowania pogody ducha pośród okrucieństw wojny, codzienne funkcjonowanie w okopach oraz zajęcia, jakim oddawali się w czasie wolnym.

Dzięki wykorzystaniu nowatorskich technik przekształcania nagrań zrealizowanych sto lat temu w materiał filmowy, który mógłby zostać nakręcony współcześnie, Jackson wspomina pokolenie na zawsze napiętnowane globalną wojną, jednocześnie oddając mu hołd.



